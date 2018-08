Alla sagra dell' anguria un esercito di volontari

DAlla sagra della Montagnola al tour sui tetti della Cattedrale : gli eventi clou del weekend : Spettacoli, concerti, degustazioni wine & food, incontri, mostre ed un importante convegno a cui parteciperanno importanti personalità del mondo enogastronomico, culturale e artistico internazionale. ...

Deborah J. Carter Alla sagra più grande d’Italia con Michael Rosen : Castellaneta. Svelati i set act che domenica 12 agosto 2018, nella magica cornice del centro storico di Castellaneta, saranno ospiti della rinomata sagra da

L'assessore Lemmetti accoglie il rappresentante di Londra con la maglia dei Metallica. I romani lo stroncano : "Manco Alla sagra della porchetta" : È estate, anche per L'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti. E così, l'uomo venuto da Livorno per salvare i conti della Capitale, ha accolto con una t-shirt del gruppo rock Metallica il rappresentante speciale di Londra presso l'Unione Europea, Jeremy Browne, elegante in giacca, camicia e cravatta. In sua compagnia, in look sportivo ed estivo, il vicesindaco Luca Bergamo. Una scelta, quella di Lemmetti, che non dovrebbe ...

C'è Michele Alla sagra d'la Panissa : Michele , al secolo Gianfranco Michele Maisano, , la voce di 'Se mi vuoi lasciare' è l'ospite della serata anni Sessanta della Sagra d'la Panissa che, dal 18 al 24 agosto nella tradizionale area del ...

Grande traguardo per la sagra delle melanzane di Gorra - riconosciuta dAlla Regione come "ecofesta" : Anche il Grande chitarrista Claudio Cinquegrana, già collaboratore dei New Trolls, tra gli appuntamenti della Pro Loco Gorra e Olle , foto di David Castelnuovo, La Regione Liguria ha pubblicato il ...

I nostri Pueri Cantores Alla 'Sagrada Familia' : Una grande esperienza per i giovanissimi Pueri Cantores della Cattedrale di Udine. Il coto friulano parteciperà infatti al 42° Congresso internazionale dei Pueri Cantores, che si terrà a Barcellona ...

CASTIGLION FIORENTINO - FRANCESCO MONTANARI Alla sagra DEL CINEMA : Tutte le sere, ad ingresso gratuito, nel centro storico di CASTIGLION FIORENTINO, sono in programma incontri, proiezioni, spettacoli e le ormai famose cine-cene, con piatti della tradizione ...

Sagra sul lungomare di Crotone Alla scoperta del tartufo-gelato di Pizzo : Oggetto principale della serata la degustazione del famoso gelato artigianale del centro della provincia di Vibo Valentia, insieme a spettacoli di animazione per i bambini e stand espositivi di ...

Mancano meno di due mesi Alla sagra più grande d’Italia di Castellaneta : Castellaneta. La Sagra da far’nedd e dei Sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino, la più grande d’Italia, ci sarà

Alla sagra dell'Ortolano c'e' anche il gruppo Grifo Agroalimentare : Nella formula ormai consolidata, tra buon cibo, musica, spettacoli e sport, trova spazio anche Il gruppo Grifo Agroalimentare con i propri prodotti lattiero-caseari del partenariato pubblico privato '...

IN BICI O A PIEDI Alla SCOPERTA DEL SAGRANTINO : MONTEFALCO In BICIcletta o a PIEDI, sulle vie del SAGRANTINO, ALLA SCOPERTA del territorio e delle sue eccellenze, primo fra tutti il vino. Nuovi appuntamenti bussano ALLA porta dei winelovers, nel ...

Castellammare - Far west Alla sagra del rione Annunziatella - condannati i tre giovani pistoleri : ... sette notti di spettacoli per gli stabiesi Castellammare - Casa occupata abusivamente, minacce al proprietario. In cella 38enne di Scanzano Castellammare - rione Annunziatella, furti seriali di ...

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco Alla sagra tra la gente (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedì 7 giugno, alle ore 18.30, a parteciperà all'iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention “Creare lavoro per ri-creare sviluppo”. Al

Vicenza : Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori - Rucco Alla sagra tra la gente (2) : (AdnKronos) - “La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini – sottolinea Dalla Rosa - Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associa