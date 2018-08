Alla guida dopo aver assunto droga | ventenne denunciato dai carabinieri

Scuola : Studente palermitano Alla guida dell’Obessu : Palermo, 11 ago. (AdnKronos) – Il palermitano Giuseppe Lipari, 20 anni, Studente universitario di Scienze Politiche, è uno dei quattro componenti del Board, l’organismo esecutivo europeo dell’Obessu, organizzazione internazionale che riunisce le associazioni Studentesche delle scuole secondarie di tutta Europa. Lipari, Responsabile Esteri uscente della Rete degli Studenti Medi, guiderà l’organizzazione insieme con ...

Scuola : Studente palermitano Alla guida dell'Obessu : Il palermitano Giuseppe Lipari, 20 anni, Studente universitario di Scienze Politiche, è uno dei quattro componenti del Board, l'organismo esecutivo europeo dell'Obessu, organizzazione internazionale ...

Croazia - prosegue l’era Dalic : il commissario tecnico confermato Alla guida della Nazionale : Dopo la splendida cavalcata ai Mondiali di Russia 2018, conclusa con la sconfitta in finale contro la Francia, la Croazia ha confermato il ct Dalic Zlatko Dalic resterà alla guida della Croazia, con cui quest’estate ha raggiunto una storica finale ai Mondiali in Russia. La conferma è arrivata dopo un incontro del ct con il presidente della federcalcio croata, Davor Suker. Il tecnico ha spiegato che “i problemi sono stati ...

Croazia : Dalic rimarrà Alla guida della nazionale : Zlatko Dalic rimarrà alla guida della Croazia, con cui il mese scorso ha raggiunto la finale dei Mondiali in Russia. La conferma del ct e’ arrivata dopo l’incontro tra lo stesso Dalic e il presidente della federazione Calcio croata, l’ex attaccante Davor Suker. Nei giorni scorsi era emersa la possibilita’ che Dalic lasciasse “per andare in cerca di nuove sfide”, ma adesso il tecnico ha detto che ...

Agenzia delle Dogane - chi è il nuovo direttore Benedetto Mineo : dallo staff di Totò Cuffaro Alla guida di Equitalia : Tre anni fa non aveva ottenuto la riconferma al vertice di Equitalia: la poltrona era andata al tributarista renziano Ernesto Maria Ruffini. Ora Ruffini, nel frattempo diventato numero uno della nuova Agenzia delle Entrate in cui è confluito anche il braccio della riscossione, esce di scena. E Benedetto Mineo torna in campo come nuovo direttore dell’Agenzia delle Dogane, al posto dell’ex parlamentare Pd ed ex direttore generale ...

Agenzia delle Dogane - chi è il nuovo direttore Benedetto Mineo : dallo staff di Cuffaro Alla guida di Equitalia : Tre anni fa non aveva ottenuto la riconferma al vertice di Equitalia: la poltrona era andata al tributarista renziano Ernesto Maria Ruffini. Ora Ruffini, nel frattempo diventato numero uno della nuova Agenzia delle Entrate in cui è confluito anche il braccio della riscossione, esce di scena. E Benedetto Mineo torna in campo come nuovo direttore dell’Agenzia delle Dogane, al posto dell’ex parlamentare Pd ed ex direttore generale ...

Antonino Maggiore - un generale Alla guida dell'Agenzia delle Entrate : Rivoluzione al vertice dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni . Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato ...

Beauty for dummies : guida base Alla cura di pelle e capelli : Il mondo della bellezza, fatto di prodotti, trattamenti, routine varie, è vasto e complicato: una vera giungla in cui districarsi. Scegliere il prodotto giusto per le proprie esigenze può essere davvero difficile, soprattutto se non si hanno le conoscenze base per riconoscere ciò che si ha davanti. Ecco allora una guida semplice (a prova di dummies) per imparare a leggere le informazioni essenziali sulle etichette e riuscire finalmente a fare un ...

Foligno - beccati ubriachi Alla guida : Foligno Sono stati effettuati controlli notturni da parte di vigili urbani nell'ambito del progetto "La Polizia Municipale per la sicurezza 2018-2019", relativamente alla guida in stato di ebbrezza. A ...

A 72 anni Lula sfida la giustizia e il ridicolo. DAlla cella si candida a - ri - guidare il Brasile : Lula, il galeotto più celebre dell'America latina, è da ieri il candidato ufficiale alla presidenza del Brasile del PT, il Partito dei lavoratori da lui fondato nel 1980. Lula, oggi 72enne, aspira ...

Venezia - incidente motoscafo-barca pescatori : 2 morti/ Ultime notizie : ragazzi Alla guida non erano ubriachi : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Lula è pronto a ricandidarsi - dal carcere - Alla guida del Brasile : L'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva ha deciso di candidarsi di nuovo alla guida del Brasile . Intervistato al quotidiano La Repubblica , Lula ha dichiarato: 'Il mio arresto è stato una colossale ...

Lula è pronto a ricandidarsi (dal carcere) Alla guida del Brasile : L'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva ha deciso di candidarsi di nuovo alla guida del Brasile. Intervistato al quotidiano La Repubblica, Lula ha dichiarato: "Il mio arresto è stato una colossale ingiustizia, mi candido per tornare alla guida del Paese, che sta vivendo una crisi drammatica".Detenuto nel carcere di Curitiba dal 7 aprile scorso, l'ex presidente brasiliano sta scontando una pena di 12 anni per corruzione passiva e riciclaggio. ...

Aggressione Daisy - parla il ragazzo Alla guida dell’auto : “Giuro che il razzismo non c’entra. Adesso vorrei solo chiedere scusa” : «Perché abbiamo lanciato le uova? Non sapevano cosa fare. L’abbiamo sentito dire in giro e lo abbiamo fatto anche noi. Comunque lo giuro il razzismo non c’entra nulla. Adesso vorrei solo chiedere scusa a Daisy». Un metro e novanta. Un ragazzone che ama fare sport ed è capace di stare dietro i fornelli per 18 ore filate. Occhiali, e sorriso simpatic...