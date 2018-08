Alessandro Preziosi sul set di Non Mentire con Greta Scarano | al via le riprese della

Non Mentire - iniziate le riprese della nuova fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Greta Scarano : Sono iniziate le riprese di Non Mentire, versione italiana della serie inglese Liar - L'Amore Bugiardo, in onda prossimamente su Canale 5

Non mentire - al via le riprese della serie con Alessandro Preziosi : Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono sul set di Non mentire, nuova serie prossimamente in onda su Canale 5, della quale sono iniziate le riprese. La serie, prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori, è tratta da Liar, una produzione originale di Two Brothers Pictures per ITV, e segna il ritorno, dopo 7 anni, alla lunga serialità Mediaset di Alessandro Preziosi. Non mentire, cast Non mentire, prodotta da Indigo Film, e ...

Liar - Alessandro Preziosi e Greta Scarano nel remake del dramma Itv : Approda sugli schermi italiani una fiction tratta dall’omonima serie anglo-statunitense che ha riscosso un brillante successo. Un thriller relazionale che ha convinto critica e pubblico con una media di 9 milioni di spettatori a puntata. La versione italiana, girata a Torino, è diretta da Gianluca Tavarelli (già regista di fiction di successo come Borsellino e Il giovane Montalbano). I protagonisti sono Greta Scarano e Alessandro Preziosi, che, ...