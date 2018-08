AlBano-Romina a Rimini dopo annullamento

Loredana Lecciso torna a Cellino da AlBano (e Romina)? : Il triangolo che lega Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power pare destinato a stringersi ancora di più. Lui, lei e l'altra, come i protagonisti di una classica commedia all'italiana, starebbero trascorrendo le ferie estive nella tenuta pugliese di Cellino San Marco, dimora del cantante.A riportarlo è il settimanale Nuovo, che ha reso noto che nel grande maniero di campagna dei Carrisi sarebbero arrivati anche Yari, Romina Jr e ...

AlBano e Romina - la verità sul concerto annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

AlBano Carrisi/ “Romina? Non so spiegarmi cosa è successo... La musica è tutto per me : non mi ritiro” : Albano Carrisi cambia idea sul suo ritiro dal palcoscenico a fine 2018: il cantante si sente meglio e non può restare lontano dalla musica. E sul rapporto con Romina Power...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:19:00 GMT)

Romina Power : dopo il bacio con AlBano la sexy foto in bikini - : Tornata a postare assiduamente sui suoi canali social preferiti, negli ultimi giorni ci sta facendo la cronaca dei suoi viaggi: […]

AlBano Carrisi e Romina Power : il bacio sul palco di Genova : Durante il mega concerto a Genova è accaduto di tutto tra Albano Carrisi e l'ex moglie Romina Power [VIDEO]. I due artisti sono tornati ad esibirsi in Italia per la prima volta da quando il Maestro ha dichiarato ufficialmente di aver chiuso la sua relazione con Loredana Lecciso. Un'esibizione magistrale che ha mandato in visibilio tutti i fan presenti all'Arena del Mare del capoluogo ligure. Non solo perché il cantautore salentino e la Power ...

Leonardo Pieraccioni : "Mai rimettersi con l'ex - lo sconsiglio anche a Romina e AlBano. L'amore torna con le stesse dinamiche" : "Mai rimettersi con l'ex, lo sconsiglio anche a Romina e Albano. L'amore torna con le stesse dinamiche". In un'intervista rilasciata alla Stampa, Leonardo Pieraccioni presenta il nuovo film - "Se son rose" - e racconta la sua visione delL'amore, maturata dall'esperienza. Si legge sulla Stampa:"La 'trombamica' non esiste'. Laddove i maschi potrebbero coltivare questo tipo di relazione, per le femmine, dopo due o tre volte, interviene ...

AlBano e Romina si risposano? Loredana Lecciso : “Io lo escluderei” : Albano e Romina si sposano di nuovo? No, secondo Loredana Lecciso Loredana Lecciso è tornata a parlare di Albano Carrisi. Ospite di Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la showgirl ha escluso la possibilità di un nuovo matrimonio tra Albano e Romina. Un gossip che […] L'articolo Albano e Romina si risposano? Loredana Lecciso: “Io lo escluderei” proviene da Gossip e Tv.

La nuova vita di Loredana Lecciso : da Uomini e donne alle nozze bis di AlBano e Romina : Loredana Lecciso racconta la sua nuova vita dopo la fine della storia con Albano Carrisi. La bella pugliese confida a "Un Giorno da Pecora" il suo...

AlBano : "Mi fermo a fine anno - ma non mi ritiro. Non mi fidavo di Romina - mi sbagliavo" : Una pausa, non un addio. Come annunciato da tempo, Albano smetterà di cantare a fine 2018, ma non sarà una chiusura di carriera.Per l’artista di Cellino San Marco si tratterà al contrario di una sosta per valutare le proprie condizioni di salute, dopo i segnali d’allarme arrivati nell’ultimo anno.prosegui la letturaAlbano: "Mi fermo a fine anno, ma non mi ritiro. Non mi fidavo di Romina, mi sbagliavo" pubblicato su Gossipblog.it 15 giugno ...

AlBano - tra Romina e la Lecciso spunta Madre Mia : le ultime notizie : Albano: “Quando conobbi Romina, mia mamma non era contenta. Si arrese solo dopo il matrimonio” Le ultime notizie su Albano e Romina Power provengo dritte dritte da una recente intervista rilasciata dal cantante. Interpellato da Il Giornale, il cantautore di Cellino San Marco replica così alla domanda “Le sue turbolenze familiari fanno ancora parlare. Cosa dice […] L'articolo Albano, tra Romina e la Lecciso spunta Madre ...

AlBano Carrisi - lo schiaffo a Romina Power e Loredana Lecciso : 'Chi è l'amore più grande della mia vita' : Né Romina Power né Loredana Lecciso : la donna che ha rubato il cuore di Albano Carrisi è un altra: mamma Jolanda , 95 anni. 'È lei l'amore più grande della mia vita', ha ammesso il cantante di ...

AlBano e Romina protagonisti del grande schermo russo : Roberto Bolle lancia One Dance - SCOPRI Foto: Ipaagency Ghali, la mia musica come arma politica - LEGGI Lo showman e cantante più amato dalle donne, italiane e non, sembra avere le idee molto chiare. ...

AlBano Carrisi - il retroscena su donna Jolanda : 'Non voleva che sposassi Romina' Video : Dopo alcuni giorni di silenzio Al Bano Carrisi è tornato a parlare [Video]. Alcune ore fa, il Maestro ha rilasciato una nuova intervista a Diva e donna, il periodico diretto da Silvana Giacobini. Il salentino ha parlato molto di donna Jolanda, della figlia Ylenia e del suo nipotino Kay. E a proposito della madre, il cantautore ha affermato che quest'ultima è la base della sua famiglia ma soprattutto testimone di novant'anni di storia ...