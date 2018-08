Al via ' Spiagge Sicure' 93 mila beni sequestrati per un valore di 600 mila euro

Estate : al via Spiagge Sicure : ANSA, - ROMA, 11 AGO - Centosettantaquattro assunzioni a tempo determinato, quasi 9mila ore di lavoro straordinario, campagne informative, acquisto di mezzi e attrezzature per circa 584mila euro. E ...

#iosonoambiente - al via la campagna per spiagge plastic free : Parte domenica 5 agosto da Sabaudia, località balneare del Parco nazionale del Circeo, la campagna estiva del ministero dell’Ambiente per sensibilizzare contro l’abbandono della plastica sulle spiagge e per promuovere il bando della plastica monouso. Realizzata in collaborazione con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera, fa parte della più ampia iniziativa di comunicazione ...

Estate : al via 'spiagge sicure' - murales con Salvini vu cumprà nel Messinese : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Matteo Salvini trasformato in un vu cumprà. E' la provocazione lanciata da Tvboy, uno degli street artist più famosi autore dell'ormai celebre bacio Salvini-Di Maio. L'immagine che raffigura il ministro dell'Interno nelle vesti di un venditore ambulante con tanto di car

Spiagge Sicure - al via il piano Salvini contro abusivi e vu cumprà : dal Viminale 2.5 milioni : Entra nel vivo il piano 'Spiagge Sicure - Estate 2018' con uno stanziamento di due milioni e cinquecentomila euro. È l'ammontare del finanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà ...

Turismo : i ‘Bagni vianello’ di Sottomarina vetrina del progetto ‘mare e spiagge senza barriere’ : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Il mare e le spiagge venete senza barriere, accessibili a tutti, anche alle persone con disabilità fisica o psichica. Questo l’obiettivo del progetto veneto delle tre Ulss del litorale (Veneto Orientale, Serenissima e Polesana), che quest’anno ha la sua ‘vetrina’ nei Bagni Vianello di Sottomarina, lungomare adriatico. Stamane la presentazione ufficiale, con la partecipazione ...

Turismo : i ‘Bagni vianello’ di Sottomarina vetrina del progetto ‘mare e spiagge senza barriere’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Le nostre spiagge, per conformazione e tradizione, offrono già oltre cento chilometri di stabilimenti accessibili, villaggi e servizi ricreativi pensati per le famiglie e per le persone disabili. I ‘bagni Vianello’ sono la ‘vetrina’ di quello che può offrire il litorale attrezzato più lungo di Italia ‘ evidenzia l’assessore regionale al Turismo, Federico ...

Turismo : i ‘Bagni vianello’ di Sottomarina vetrina del progetto ‘mare e spiagge senza barriere’ (3) : (AdnKronos) – ‘Un paese civile e moderno ‘ sottolinea l’assessore Lanzarin ‘ deve garantire a tutti la possibilità di viaggiare, trascorrere il tempo libero a propria dimensione, offrire strutture di ospitalità inclusiva. Il contatto con la natura, il riposo, la dimensione ludica e i benefici terapeutici dell’ambiente marino sono un diritto sociale e universale, che non deve conoscere barriere. Per ...

Mini tsunami a Maiorca e Minorca : fuga turisti alle Baleari/ Video ultime notizie : spiagge e bar spazzati via : Baleari, Mini tsunami a Maiorca e Minorca: Video onda anomala, la fuga dei turisti per fortuna senza alcun ferito. Le immagini choc, con bar spazzati via e spiagge allagate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Spiagge sicure al via in Italia - ma è una falsa partenza : 'Ci vorrebbe l'esercito, non i vigili. Gli abusivi sono talmente tanti che pure se ne prendi uno, ce ne sono altri cento che restano impuniti'. Il proprietario di uno dei tanti lidi di Varcaturo è ...

Favignana - dal museo alle spiagge : via al nuovo progetto Plastic. : ... ormai diventato un problema che si sta cercando di affrontare in tutto il mondo. In quel caso fu protagonista anche una tartaruga, curata e salvata dal Centro Tartarughe dell'AMP, dopo aver ingoiato ...