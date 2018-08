Al via le riprese della nuova fiction Mediaset “Non Mentire” Un thriller relazionale

Alessandro Preziosi sul set di Non Mentire con Greta Scarano : al via le riprese della nuova fiction Mediaset : Alessandro Preziosi sul set di Non Mentire? Finalmente è arrivato il momento tanto attesto e, dopo ben sette anni, il pubblico di Canale 5 potrà finalmente godere del ritorno di uno dei volti più amati del prime time della tv. Proprio alla presentazione dei palinsesti Mediaset a Montecarlo, il biscione ha annunciato il ritorno di Alessandro Preziosi su Canale 5 in coppia con Greta Scarano per Non Mentire, la nuova fiction che, con molta ...

Sul set di Suburra 2 c’è Luciano Casamonica? Scoppia la polemica mentre le riprese si avviano al termine : Polemiche all'orizzonte per la produzione di Suburra 2 e non tanto per via di Netflix e delle sue scelte quanto per i soldi che la Rai ha speso nel progetto che ha portato sul set Luciano Casamonica, nipote del defunto "Re di Roma" Vittorio Casamonica. Quando si tratta della "famosa" famiglia le polemiche non mancano mai e sembra proprio che questa notizia potrebbe far esplodere una nuova bomba. Secondo quanto riporta L'Espresso sembra che lo ...

Rosy Abate 2 - al via le riprese della seconda stagione : Giulia Michelini ha annunciato l'inizio ufficiale delle riprese della seconda stagione di Rosy Abate, la fiction che la vede protagonista andata in onda su Canale 5

Rosy Abate 2 - via alle riprese : le prime anticipazioni : Sono iniziate a fine agosto le riprese della seconda stagione di Rosy Abate: 5 nuovi episodi diretti da Giacomo Martelli e prodotti dalla Taodue per la serie vista su Canale 5 da più di 4 milioni di telespettatori l'autunno scorso (il finale fu seguito da 5,2 milioni di persone), diventando la rivelazione Mediaset del 2017 (la messa in onda dovrebbe essere per il 2019).Gli autori guidati da Mizio Curcio si sono subito messi al lavoro per ...

Decreto dignità - riprese le votazioni al Senato : 700 emendamenti da esaminare. Obiettivo via libera entro stasera : Ultimo miglio a Palazzo Madama per il Decreto dignità, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe. L’Aula del Senato ha ripreso l’esame degli emendamenti, circa 700, tutti delle opposizioni. Le votazioni ripartono sugli emendamenti all’articolo 3 ma da parte di maggioranza e governo non c’è l’intenzione di approvare altre modifiche dopo quelle apportate alla Camera. Nella seduta di ieri l’esecutivo ha dato parere contrario a ...

Al via le riprese di Lethal Weapon 3 : Damon Wayans torna sul licenziamento di Clayne Crawford : Al via le riprese di Lethal Weapon 3 ma senza Clayne Crawford. Il pubblico americano lo sa da tempo che l'attore non tornerà e quello italiano si è accodato dopo il tragico finale di stagione. La serie è stata rinnovata per una terza stagione ma a "condurre" i giochi sarà Damon Wayans, l'attore principale della serie che, tre mesi dopo la partenza di Clayne Crawford, torna a parlare dell'accaduto e di come siano cambiate le cose sul set. In ...

Attenti al gorilla - al via le riprese del nuovo film di Luca Miniero con Frank Matano : ROMA - Sono partite a Salerno le riprese di Attenti al gorilla , diretto da Luca Miniero con protagonisti Frank Matano, Cristiana Capotondi... e un gorilla . Come ci si sente se all'improvviso ci si ...

Rosy Abate 2/ Foto - al via le riprese : Giulia Michelini torna a vestire i panni della Regina di Palermo : In tanti l'attendevano, ed ecco che la conferma è arrivata. Oggi sono iniziate le riprese di Rosy Abate 2, lo spin off di "Squadra Antimafia" con la bravissima Giulia Michelini(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Parte la produzione de La Casa di Carta 3 - al via le riprese della nuova stagione con l’entusiasmo del cast (foto) : Il produttore Jesús Colmenar ha confermato quel che tutti i seguaci in attesa di novità su La Casa di Carta 3 stavano aspettando: la produzione dei nuovi episodi è ufficialmente partita. La terza Parte della saga dei rapinatori della Zecca di Stato spagnola capitanati dal geniale "Professore" Sergio Marquina (Alvaro Morte) è pronta a tornare in azione dopo il colpo milionario messo a segno con successo nella prima stagione, divisa in due ...

Licia Colò / Al via le riprese di "Niagara" : "In questa calda estate sto lavorando al freddo" (Furore) : Protagonista della prima puntata di Furore, Licia Colò è attualmente impegnata nelle riprese di Niagara, il programma dedicato alla natura in onda dal prossimo settembre su Raidue(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Matteo Renzi in tv : al via le riprese del documentario su Firenze. Pronto l’accordo con Mediaset : Matteo Renzi Il primo ciak è avvenuto in piazza Santa Croce a Firenze. E in scena c’era lui: Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd ha registrato le prime scene del documentario in quattro puntate dedicato al capoluogo toscano e prodotto da Lucio Presta, di cui sarà il protagonista in qualità di voce narrante. In veste di novello divulgatore, il politico si prepara al debutto in tv: Mediaset, infatti, avrebbe già Pronto per lui un ...

Prima foto dal set di Grey’s Anatomy 15 - al via le riprese dei nuovi episodi con Owen e Teddy : La Prima foto dal set di Grey's Anatomy 15 l'ha regalata al pubblico Kim Raver: l'attrice che interpreta Teddy Altman, cardiochirurgo ed ex medico di guerra già nel medical drama dalla sesta all'ottava stagione, sarà di ritorno come personaggio regolare della quindicesima in onda da settembre su ABC negli Stati Uniti e in autunno inoltrato su FoxLife in Italia. Ed è proprio lei, interprete del nuovo Primario ad interim del Grey Sloan Memorial ...