Al fronte contro l’incubo legionella per risolvere il mistero di Bresso  

Periferie - non solo i sindaci Pd contro congelamento dei fondi. Dopo Nogarin interviene Brugnaro : “Ora fronte comune” : Appelli al governo, lettere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e minacce di diffide. I sindaci chiedono all’esecutivo di fare un passo indietro sul congelamento del piano Periferie, contenuto nel decreto Milleproroghe. In prima fila gli esponenti del Partito democratico, ma non solo: Dopo i malumori del primo cittadino M5s di Livorno Filippo Nogarin, iniziano anche quelli dei rappresentanti del Carroccio e Forza Italia. Il sindaco ...

Scritta di insulti contro Salvini di fronte alla prefettura di Foggia : Sul palazzo di fronte alla prefettura di Foggia è comparsa una Scritta ingiuriosa nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini che arriverà nella cittadina nel primo pomeriggio per un vertice proprio in prefettura, dopo gli incidenti stradali avvenuti sabato scorso e ieri, 6 agosto, nel Foggiano, nei quali sono morti complessivamente 16 braccianti agricoli, tutti migranti che erano stipati in furgoncini.La Scritta con ...

Nuove sanzioni americane contro l'Iran. L'Italia - e l'Europa - di fronte a un bivio : Segue l'automotive, vero motore dell'economia di Teheran, inclusa l'aviazione civile, e poi il commercio di metalli preziosi, oro, alluminio, acciaio, carbone. Una seconda tranche scatterà alla ...

Vaccini - si rafforza il fronte delle Regioni contro il rinvio 'Pronti a ricorrere alla Consulta'. Fontana 'Libertà di scelta' : Non si combatte la scienza, si combattono le malattie. Il diritto alla salute dei bambini non si rinvia". Ma è durissima anche Forza Italia . "Rinviare l'obbligo è da irresponsabili", dice ...

Il "fronte" delle Regioni contro il governo : "Pronti a ricorrere alla Consulta" : Antonio Saitta, assessore alla Sanità del Piemonte e Coordinatore della Commissione Salute delle Regioni: "La proroga dell'obbligo è un passo indietro. Vogliamo essere sentiti da Palazzo Chigi"

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump contro Rouhani - nuovo fronte di crisi Usa-Iran (24 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Trump contro Rouhani, nuovo fronte di crisi tra Usa e Iran. Calciomercato, a rischio l'arrivo di Malcom alla Roma? (24 luglio 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 05:20:00 GMT)

G20 : fronte comune Brics - 'uniti contro protezionismo' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Contro Boeri - Inps - 'che rema contro' su contratti e pensioni - fronte unito governo-maggioranza : Sul caso Boeri il vicepremier Di Maio spiega che il presidente dell'Inps non può essere mandato via. Decideremo cosa fare a fine anno, alla scadenza del mandato, spiega il ministro del Lavoro. Un ...

Nato : Conte - rafforzare fronte sud alleanza contro rischi foreign fighters : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Seconda giornata di lavoro al vertice Nato qui a Bruxelles. L’Italia continua nel suo impegno per rafforzare il fronte sud dell’alleanza, da cui provengono minacce terroristiche significative. Come ho segnalato ieri anche dall’immigrazione potrebbero arrivare rischi di foreign fighters che dobbiamo contrastare con ogni sforzo”. Lo scrive su Instagram il premier Giuseppe ...

Nato - Trump-Merkel : scontro e disgelo/ “Usa-Germania ottimi rapporti” : Conte al Vertice “minacce fronte Sud” : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del Vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. scontro con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:15:00 GMT)