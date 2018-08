Agricoltura | Coldiretti | Italia sia leader divieti glifosato | stop import 2

Agricoltura : Coldiretti - Italia sia leader divieti glifosato - stop import : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – “In Italia è vietato l’uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da ‘gruppi vulnerabili’ quali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie, ma anche in campagna in pre-raccolta ‘al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura’”. Lo ...

Caldo - Coldiretti : “Agricoltura in ginocchio - interviene l’Europa” : “L’agricoltura europea è in ginocchio per il Caldo e la siccità, dalla Lettonia dove e’ stata dichiarata l’emergenza, alla Svezia dove è caduto solo il 12% delle precipitazioni stagionali, dalla Germania dove si aspetta un calo del 20% del raccolto di cereali e di patate e la vendemmia non e’ mai stata cosi’ anticipata, alla Gran Bretagna dove manca il foraggio per nutrire il bestiame, fino alla Danimarca dove ...

Agricoltura - Coldiretti : al Sud è corsa alla terra per 18mila giovani : In controtendenza alla fuga dei giovani al Sud si registra una storica corsa alla terra per 18mila under 40 che vedono nel ritorno in campagna l’unica possibilità di rilancio rispetto alle previsioni sul forte rallentamento dell’economia nelle regioni meridionali. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti diffusa in occasione della presentazione dei nuovi dati Svimez secondo i quali in questi territorio ci sarà un sostanziale dimezzamento ...

Coldiretti : il Pil cala solo in Agricoltura - pesa il “clima pazzo” : L’agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo congiunturale del valore aggiunto a pesare e tra l’altro il clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne dove ha provocato danni per oltre mezzo miliardo dall’inizio dell’anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sulla stima preliminare del Pil nel secondo trimestre. Nubifragi, trombe d’aria, bombe ...

Agricoltura - Coldiretti : voucher attesi nei campi da 50mila giovani : Con i voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove possono essere impiegati soltanto per le attività svolte da disoccupati, cassintegrati, pensionati e giovani studenti che non siano stati operai agricoli l’anno precedente. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’avvio della discussione in aula alla Camera del Dl Dignità che riapre le porte al ...

Giovani capaci e coraggiosi scommettono in Agricoltura : la Coldiretti premia gli 'Oscar Green' : Giovani capaci e coraggiosi c he hanno scommesso in un settore portante dell'economia regionale, quello dell'agricoltura. Tante idee, l'impegno e la consapevolezza di non voler abbandonare questa te rra. O scar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa, ...

Agricoltura : Coldiretti - cresce amore giovani per terra : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Sono già più di 800 i giovani che negli ultimi due anni e mezzo hanno presentato domanda in Lombardia per l’insediamento in Agricoltura del Programma di sviluppo rurale (PSR). In pratica è come se fosse stata inoltrata quasi una domanda ogni giorno. è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale svolta in occasione del salone della creatività agricola per la consegna dei premi ...

Agricoltura : Coldiretti - cresce amore giovani per terra (2) : (AdnKronos) – Secondo un recente sondaggio Coldiretti/Ixè, il 57% degli intervistati oggi preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che un lavoro in una multinazionale (18%) o l’impiegato in banca (18%). In Lombardia ‘ spiega la Coldiretti regionale in base ai dati della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi ‘ a fine 2017 le imprese giovanili in Agricoltura guidate da giovani con meno di 35 anni, ...

Agricoltura : Coldiretti - quella italiana è la più green d’Europa (4) : (AdnKronos) – “Una situazione che è favorita dalle pratiche sleali nella filiera contro le quali occorre intervenire con norme nazionali e comunitarie alle quali sta lavorando con impegno dall’Europarlamento Paolo De Castro ma la Coldiretti ha avviato ormai da tempo anche l’esperienza dei contratti di filiera che ‘ ha precisato Moncalvo – via via stanno coprendo le maggiori filiere del made in Italy, dal ...

Agricoltura : Coldiretti - quella italiana è la più green d’Europa (3) : (AdnKronos) – Una realtà favorita dal fatto che troppo spesso, ha denunciato Moncalvo, l’agroalimentare viene considerato moneta di scambio nei negoziati internazionali, dall’embargo russo alla nuova stagione degli accordi commerciali bilaterali inaugurata con il Canada (Ceta) con il quale per la prima volta nella storia l’Unione Europea legittima in un trattato internazionale la pirateria alimentare a danno dei prodotti ...

Agricoltura : Coldiretti - Sicilia undicesimo posto bandiere del gusto (2) : (AdnKronos) - Le bandiere del gusto costituiscono un serbatoio immenso di sapienza e capacità tramandato da generazioni che segnano la memoria di un popolo – commenta il presidente regionale Coldiretti Francesco Ferreri – e che sottolineano la nostra diversità dove pochi chilometri di distanza basta