Affonda una barca in Sardegna | due morti

Il mistero dell’Hunley - il primo sottomarino del mondo ad Affondare una nave nemica - inabissatosi a sua volta in circostanze poco chiare nel 1864 : L’Hunley e gli 8 membri del suo equipaggio sono spariti nel febbraio 1864 dopo aver segnalato di aver posizionato cariche esplosive sullo scafo della nave USS Housatonic presso il porto di Charleston, risultando così il primo sottomarino del mondo in grado di affondare una nave nemica. Da quando il sottomarino è stato prelevato dal fondale dell’oceano nel 2000, gli scienziati lavorano per determinare perché non sia mai tornato in superficie. Gli ...