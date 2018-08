huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Affonda una barca in Sardegna: due morti. È giallo - SoloCristy : RT @HuffPostItalia: Affonda una barca in Sardegna: due morti. È giallo - HuffPostItalia : Affonda una barca in Sardegna: due morti. È giallo - GiornaledPuglia : L'imbarcazione è affondata all'altezza del villaggio 'Rasciada', sul litorale di Lu Bagnu, una delle spiagge di Cas… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Due uomini sulla sessantina sono stati trovatistamane davanti a una scogliera a sud di Castelsardo (Sassari), in quello che appare un incidente in. Il cadavere della prima vittima è stato scoperto stamane sugli scogli da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres.Davanti alla costa di Rasciada, a circa 150 metri dalla scogliera, c'era un'imzione a motore di 6 metri semita, probabilmente finita stanotte in una secca. Gli uomini di una motovedetta e i vigili del fuoco, durante una successiva immersione, hanno poi trovato un altro corpo, rimasto nella.La prima vittima è già stata identificata, l'altra non ha ancora un nome, ma non si tratta di turisti. La capitaneria di porto ha recuperato l'imzione e i corpi. Sono in corso indagini per ricostruire le ultime ore di vita delle vittime e le cause esatte della morte, oltre alla ...