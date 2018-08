Aeroporto Malpensa - arrivata nuova low cost Level : Lo scalo aereo internazionale Milano Malpensa , in provincia di Varese, ha accolto sabato 11 agosto il primo volo della low cost spagnola Level , atterrato alle 7:30 del mattino proveniente da Vienna ...

Milano : in due derubano turista all'Aeroporto Malpensa - arrestati : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Hanno derubato dello zaino un turista all'interno dell'aeroporto di Malpensa, ma sono stati individuati alla stazione ferroviaria di Milano Centrale e arrestati. Si tratta di due uomini di 29 anni, uno di origine francese, l'altro algerino, in Italia senza fissa dimora