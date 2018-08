Acqua Santa Croce ritirata dai supermercati Il Ministero | ' Non bevetela'

Allerta del Ministero della Salute - ritirata Acqua Santa Croce : “Non bevetela” : Il provvedimento riguarda le bottiglie formato da 1 litro in vetro, con numero di lotto BL060A10 e data di scadenza Marzo 2020: conterrebbero particelle in sospensione da caratterizzare. Tutti gli altri lotti sono invece sicuri.Continua a leggere

Acqua Santa Croce - richiamo alimentare del 10 agosto : Sul sito del Ministero della salute, oggi 10 agosto 2018, è visibile un richiamo alimentare per l’Acqua oligominerale Santa Croce. Si trova nella sezione del sito “Richiami alimentari da parte degli operatori”. Il richiamo è per ‘rischio fisico’. Entriamo nei dettagli. richiamo alimentare per l’Acqua oligominerale Santa Croce Il pdf allegato al richiamo alimentare per l’Acqua Santa Croce fornisce ...