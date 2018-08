“Acqua bollente nella vagina” L’orribile aggressione contro una 17enne

caffeinamagazine

(Di sabato 11 agosto 2018) Un’orrenda, violenta, messa in atto con una cattiveria ai limiti del disumano. E che purtroppo avrà delle conseguenze gravissime per una ragazza di soli 17 anni, costretta a fare i conti con la follia di alcune coetanee che hanno mostrato una rabbia inaudita nei suoi confronti, umiliandola e ferendola gravemente per il più banale dei motivi. Sara Zagidullina è stata infatti presa di mira da un’altra giovane, Aleksandra Dulesova, che la accusava di aver frequentato un ragazzo alla quale lei era molto legata. Uno sgarbo intollerabile agli occhi dell’aguzzina, che insieme ad altre tre amiche ha letteralmente pompato acquanell’utero di Sara. Una scena che sembra uscita da un film horror e che è invece purtroppo realmente andata in scena. I fatti sono avvenuticittà russa di Gubakhamregione di Perm Krai. ( ...