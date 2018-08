Abruzzo | per la Lega prima prova fuori dal centrodestra

Sella Corno - AQ - - seconda edizione di "Tutti insieme per Amatrice" il 13 agosto 2018 - Abruzzo in Video : ... terra per eccellenza di tradizioni, agricoltura ed allevamento, diviene dunque teatro di uno dei più imperdibili eventi della zona, che richiama ogni anno molte persone ad attendere gli spettacoli. ...

Regione Abruzzo - Acerbo : D'Alfonso scappa - perchè non si ricandida? : L'Aquila - ''Il presidente-senatore ha sparato gli ultimi fuochi di artificio per coprire la sua fuga a Roma, se è stato così bravo come millanta nei suoi monologhi perché non si ricandida come presidente della Regione?'', è quanto si chiede Maurizio Acerbo sulla sua pagina facebook. Il segretario del Prc spiega che ''Lui che ha sempre vantato il suo consenso perché opta per una carica ...

Abruzzo - colpo di coda Pd prima del voto : tenta di cambiare la legge elettorale. Ma fallisce per l’ostruzionismo in consiglio : La avevano chiamato il Marianellum, dal nome del suo estensore, Sandro Mariani. È il colpa di coda tentato dal Pd in Abruzzo dopo aver appreso che sarà presto tempo di elezioni. Il governatore e senatore Luciano D’Alfonso sta per dimettersi dalla prima carica: ha scelto Palazzo Madama. Tra qualche mese quindi la Regione voterà il suo nuovo presidente e il Pd ha deciso di presentare in extremis una modifica della legge elettorale regionale. La ...

Romanovsky : per l'Abruzzo la musica più bella : FOSSACESIA. Mozzagrogna, Atessa e Casoli nei prossimi giorni saranno le tappe del tour abruzzese di Alexander Romanovsky, talentuoso pianista di orgine russa che nel 2011 è stato naturalizzato ...

Abruzzo - il governatore Pd D’Alfonso scioglie il nodo del doppio incarico : “Opto per il Senato” : Alla fine ha scelto il Senato, il presidente della Giunta abruzzese Luciano D’Alfonso, eletto in Parlamento lo scorso marzo. Il politico del Partito Democratico a capo della Regione Abruzzo dal 13 giugno 2014, solo tre giorni fa aveva avuto l’ultimatum da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato che aveva ribadito l’incompatibilità delle due cariche al dem. Riserva che il governatore ha sciolto oggi, 5 ...

Ricerche per gruppo scout in Abruzzo : ANSA, - PESCARA, 29 LUG - È in corso sul monte Morrone, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila, un'operazione di ricerca e soccorso di un gruppo di scout che ieri in tarda serata ha lanciato ...

I giovani delle diocesi di Abruzzo e Molise pronti ad iniziare il cammino "Per mille strade" 11 e 12 agosto : ... ogni anno, si incontrano numerosi nel santuario ai 100 giorni dagli esami di maturità per la consueta benedizione delle penne, "Attratto dagli spettacoli del mondo, Gabriele , al secolo Francesco ...

Perano - CH - : Bellisario aderisce ad Azione Politica e fonda il circolo Sangro Aventino - Abruzzo in Video : "Diamo il benvenuto al sindaco Bellisario " ha dichiarato Zelli nel corso dell'evento " I sindaci sono l'avamposto dei territori, figure chiave di ascolto e di amministrAzione del bene comune. La ...

Abruzzo - incendio in hotel di Silvi Marina : evacuate 300 persone - : Paura all'Hermitage: le fiamme sono divampate all'alba nei seminterrati. Il rogo è stato messo sotto controllo dopo il completo spegnimento del fuoco in un deposito, in cui sono stoccati vari ...

Estate low cost - Sicilia e Abruzzo regine del risparmio per case vacanza : Teleborsa, - Nonostante agosto sia da sempre percepito come il mese in cui partire costa di più, per prenotare le proprie vacanze nel periodo più caldo dell'anno non si deve per forza spendere una ...

Sergio Marchionne - morto il manager in pullover : dai manzi d’Abruzzo a Fca - ritratto di uomo nato per comandare : Giusto il tempo di un ultimo giro in cravatta e Sergio Marchionne è volato via. Con discrezione, tornando all’antico, come i primi giorni di Fca, quando timido chiedeva consigli a tutti su tutto. Se l’è preso in men che non si dica quel male che, per paura e scaramanzia, ancora facciamo fatica a chiamare col suo nome: cancro. Eppure a Torino lo chiamavano il bulldozer in pullover. Il pullover è innegabile, del resto Sergio Marchionne ...

Abruzzo : risorse per mitigare il rischio sismico da valanghe a Scanno e L’Aquila : La Giunta regionale abruzzese, su proposta del presidente Luciano D’Alfonso, ha approvato oggi un provvedimento che stanzia 723.000 euro per i comuni di L’Aquila e Scanno (Aq) finalizzati alla mitigazione del rischio sismico da valanghe. Tali risorse sono destinate alla progettazione di interventi di difesa, redazione di piani di sicurezza per zone esposte al rischio valanghe, acquisto e posa in opera di opere, attrezzature, ...