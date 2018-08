A vegliare sui flussi arriva da Leonardo la spia telematica

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Si possono tenere sotto controllo idi migranti? Con le tecnologie messe a punto dall'Italia ormai non esistono più segreti., la ex Finmeccanica, già opera nel settore e sta mettendo a punto dei sistemi ancora più sofisticati che in un futuro più o meno prossimo consentiranno di avere a portata di mano l'intera situazione. A spiegarlo è il chief strategy and innovation officer Giovanni Soccodato. "Parliamo di tecnologie abbastanza ampie e diversificate chiarisce -. Quando si tratta di guardare aimigratori ci sono diverse fasi in cui si agisce, dall'origine del flusso fino al percorso del migrante e ancora all'ingresso sul territorio nazionale. Tutte possono essere gestite grazie all'utilizzo di sistemi altamente tecnologici".Un esempio? La Guardia costiera italiana ha 9 AB412 e 12 AW139, elicotteri per la ricerca e il soccorso, ma anche 3 aerei ATR42 per il ...