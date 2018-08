A un anno da Charlottesville | fascisti e antifascisti si affrontano davanti alla Casa

huffingtonpost

(Di sabato 11 agosto 2018)undopo: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump detta la linea, condannando tutte le forme di razzismo e lanciando un appello all'unità. Un cambiamento radicale rispetto ad unfa quando ai violenti scontri nella città della Virginia, in cui rimase vittima una donna, rispose che andavano "biasimate entrambe le parti" e che a sfilare nel corteo di ultra-destra c'erano persone per bene. Ci vollero giorni, pressioni, polemiche e qualche tensione anche nella West Wing prima che il presidente aggiustasse il tiro. Oggi Trump vira di 180 gradi e anticipa con un tweet le manifestazioni attese per domani a Washington, il corteo dell'ultradestra 'Unite the right 2' e una contromarcia liberal che si terrin contemporanea nella capitale degli Stati Uniti."Gli scontri aunfa portarono a morte e divisioni senza senso. Dobbiamo ...