A Roma 70 mila giovani da tutta Italia per l' incontro con il Papa

Milan - Romagnoli nuovo capitano : Locatelli va al Sassuolo : Milan, Romagnoli- Alessio Romagnoli sarà il nuovo capitano del Milan in vista della prossima stagione. Gattuso ha scelto il difensore come nuovo leader dopo l’addio di Bonucci. Romagnoli è stato preferito a Bonaventura, il quale svolgerà le veci di vicecapitano. Locatelli AL Sassuolo Accordo praticamente raggiunto tra il Milan e il Sassuolo per il passaggio […] L'articolo Milan, Romagnoli nuovo capitano: Locatelli va al Sassuolo ...

Monchi da N'Zonzi e l'agente apre : 'Roma un'opzione'. Muro Milan per Suso : Dalla chiusura del mercato inglese, i giallorossi hanno riallacciato i rapporti e provano a chiudere per il centrocampista campione del mondo, che spinge per cambiare aria. A confermarlo le parole ...

SUSO ALLA Roma : VERTICE A CASA MILAN/ Ultime notizie - summit dirigenza-agenti : Leonardo - "cose normali" : SUSO ALLA ROMA? Incontro a CASA MILAN fra Lucci, Leonardo e Maldini: trattativa in corso con le due società che cercano di trovare un'intesa soddisfacente(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:08:00 GMT)

QUINCY PROMES AL MILAN/ Ultime notizie - contatti con gli agenti : è sfida alla Roma : QUINCY PROMES al MILAN? Calciomercato, l'ultima idea di Leonardo è il gioiello olandese: lo Spartak Mosca chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:22:00 GMT)

Roma ko - Milano capitale pure dell'arte : In estate è tempo di bilanci, ci si guarda indietro per soppesare il lavoro fatto nelle stagioni precedenti e per prendere le misure in vista della ripresa autunnale. Se parliamo di arte e creatività ...

Roma : Gabriel alternativa a N'Zonzi - Perotti al Milan per Suso : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , possibile offerta al Milan: Perotti più soldi per Suso . Il Bayer Leverkusen chiede 50 milioni per Bailey : per la Roma sembrano troppi.

La Roma a caccia di Suso : Monchi riceve l'agente del milanista e vola in Spagna per N'Zonzi : Non ha perso tempo. Sbarcato ieri mattina a Roma, dopo 8 ore di volo, di rientro dagli Usa,, Monchi s'è diretto a Trigoria dove ha iniziato una lunga serie di appuntamenti. Nel tardo pomeriggio, poi, ...

Milan - l'agente di Suso vede la Roma : il punto : ... nelle ultime ore, come riferito da Sky Sport , l'agente di Suso è stato avvistato a Trigoria , una visita che non passa inosservata e rilancia l' ipotesi di un trasferimento dello spagnolo in ...

Roma - maxi-colpo nella villa dell'avvocato : aprono cassaforti con la fiamma ossidrica - bottino da 300mila euro : Orologi preziosi e molti oggetti in oro. Un furto in zona Cassia che potrebbe aggirarsi sugli oltre 300.000 euro di bottino se non di più. Questa volta, i ladri erano organizzati ed evidentemente ...

Cervia - la spiaggia ama il libro. A Milano Marittima Fabio Genovesi presenta il suo ultimo Romanzo : Scrive soggetti per il cinema, spettacoli teatrali, reportage per 'Rolling Stone' e altre riviste musicali, e ha tradotto autori di culto come Hunter S. Thompson. Nel 2015 Genovesi , grazie a " Chi ...

Roma : 70mila giovani per Papa Francesco e maxi concerto : Roma – Il Papa incontra i giovani. Sono attesi in 70mila a Roma, al Circo Massimo. Le date sono quelle di sabato 11 agosto dalle ore 16, e poi domenica 12 dalle 9.10. Due giornate volute dalla Chiesa italiana in vista del prossimo Sinodo di ottobre. I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo una settimana di cammino con le proprie diocesi per sostenere appunto il Sinodo voluto dal Papa e dedicato a loro. Sempre sabato 11 agosto, alle ore ...

Morto Giagnoni - allenò Toro - Milan e Roma : Giagnoni fu un'icona del mondo granata, "l'allenatore con il ciolbacco" e del "tremendismo" che nel 1971-72 sfiorò lo scudetto a un solo punto dalla Juventus, con grandi polemiche. Una stagione, la ...

Morto Giagnoni - allenò Toro - Milan e Roma : Giagnoni fu un'icona del mondo granata, "l'allenatore con il ciolbacco" e del "tremendismo" che nel 1971-72 sfiorò lo scudetto a un solo punto dalla Juventus, con grandi polemiche. Una stagione, la ...

Caldo Roma - il Campidoglio : “Distribuite in centro 13 mila bottiglie di acqua” : In considerazione dell’ondata di calore prevista per oggi, mercoledì 8 agosto, la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la distribuzione gratuita di circa 13.000 bottigliette di acqua, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come bambini, anziani e persone affette da patologie. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. I volontari della Protezione Civile, insieme ai giovani del Servizio Civile, saranno ...