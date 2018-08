A Marsala va in scena Il mio canto libero

Marsala - Festival del tramonto III - in scena la "Meraviglia" che ha il sapore di... : Venerdì 20 al via con Villaggio del Gusto, 'Giochi senza barriere' e concorso canoro 'Raggi di note', motoraduno del Motoclub Marsala FMI 'R. Pasolini. Sabato 21 Fit in Out de L'altra Palestra e in ...