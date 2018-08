5 fumetti steampunk per l’estate

wired

: La nuova pagina di Riverboat è online ! #fumetti #steampunk #Webcomic - dianakennedy : La nuova pagina di Riverboat è online ! #fumetti #steampunk #Webcomic -

(Di sabato 11 agosto 2018) Che cos’è la fantascienza? Inutile perdersi in lunghe dissertazioni, bastano due elementi fondamentali per coglierne pienamente lo spirito: macchine fantastiche alimentate a vapore, in una società ucronica che ricorda l’Inghilterra Vittoriana. Tutto qui. Certo, possono esserci innumerevoli variazioni, che vanno dallodistopico al gaslamp fantasy, caratterizzato da toni leggeri e spirito d’avventura, sino al dieselpunk, che sposta in avanti di qualche decennio le retro-tecnologie di contorno. Ma gli ingredienti di base non cambiano mai, e prevedono vestiti vittoriani, occhiali da meccanico (o da aviatore) e macchine incredibili. Negli ultimi anni, la culturaè fiorita soprattutto tra cosplayer (anche troppo) e giocatori di ruolo, mentre non sono moltissimi gli esempi di comics che attingano bene, e a piene mani, da questo immaginario. Ve ne proponiamo 5 ...