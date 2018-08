Zamparini | Parma salvato? Colpa del calcio malavitoso

Zamparini : "Spezia-Parma è stata taroccata" : La Spezia - "Ritengo singolare che Ceravolo perda il telefono proprio il giorno in cui deve presentarsi in Tribunale, questo lo ritiene anche il mio ufficio, noi crediamo che questo sia un modo per ...

Caso Parma - Zamparini furioso : “Palermo in Serie A” : Il Caso Parma continua a fare discutere, per il club ducale solo 5 punti di penalizzazione e Serie A conservata. Non ci sta Maurizio Zamparini che chiede la Serie A per il Palermo, ecco le dichiarazioni a Il Giornale di Sicilia: “Rosa da costruire? Dipende tutto dalla sentenza in appello fatta sul Caso Parma. La aspettiamo con fiducia, penso che andare in Serie A sia un nostro diritto e spero mettano a posto qualcosa che la gente non ...

Zamparini - sentenza Parma ingiusta : ANSA, - ROMA, 24 LUG - "Una brutta sensazione l'ho avuta quando la Procura ha chiesto la pena; lì ho capito che sarebbe andata in un certo modo". Così Maurizio Zamparini a Rmc Sport. Il presidente del Palermo torna sulla sentenza che ha confermato la Serie A al Parma, ma con 5 punti di penalizzazione per il prossimo campionato, ribadendo che non ci sta. "Naturalmente mi ...

Zamparini : «Sentenza Parma? Per il Palermo danno da 50 milioni» : Il presidente del Palermo non ha digerito la sentenza sul caso Spezia-Parma, che ha permesso ai ducali di restare in Serie A con 5 punti di penalizzazione. L'articolo Zamparini: «Sentenza Parma? Per il Palermo danno da 50 milioni» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Parma - Zamparini furibondo : “è una vergogna” - il Palermo chiede giustizia! : Zamparini davvero furente dopo la decisione in merito alla penalizzazione comminata al Parma dopo gli sms di Calaiò: “è una vergogna” Il Palermo è furibondo dopo la decisione del Tribunale federale in merito alla penalizzazione di 5 punti comminata al Parma nel prossimo campionato di Serie A, a seguito del Caso Calaiò. Maurizio Zamparini ha pesantemente alzato la voce, auspicando novità importanti dopo il ricorso del Parma, ...

Penalizzazione Parma - il Palermo non ci sta : Zamparini sbotta! : Penalizzazione Parma, cinque punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, il club ha annunciato ricorso. Nessun ripescaggio dunque per il Palermo, Maurizio Zamparini non ci sta ed alza la voce, ecco le dichiarazioni al Giornale di Sicilia: “Voglio pagati i danni, ma non mi fermo qui. Quello che io prevedevo era sulla base della richiesta della Procura federale. Una richiesta talmente politica e talmente stupida che secondo ...