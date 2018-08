WRC - Hyundai al Rally di Germania cerca di bissare i successi delle scorse stagioni

Rally - In Sardegna a bordo della Hyundai i20 WRC - VIDEO : Al comando del Mondiale Rally cè lei, la Hyundai. Una i20 WRC con motore 1.6 turbo a iniezione diretta, 380 CV per 1.190 kg di peso, 450 Nm sputati fuori a 5.500 giri, cambio sequenziale a 6 marce, freno a mano idraulico, trazione integrale, tre differenziali e gomme Michelin. Copilota per un giorno. A bordo di questo bolide siamo saliti anche noi, provando a fare da navigatore al pilota spagnolo Dani Sordo. La location? Una speciale ...