Windsurf – Mondiale Techno Plus | Nicolò Renna in testa in Lettonia

(Di venerdì 10 agosto 2018)sempre più inalin. Con un primo di giornata distacca di ulteriori 3 punti (13 in tutto) il greco Kalpogiannakis. Sabato conclusione e assegnazione dei titoli iridati con possibili 3 regate per la categoria di(15 totali), 1 er i più giovani Il penultimo giorno delinha visto regatare solo gli atleti della categoriamaschile (classe olimpica giovanile per Buenos Aires 2018), dato che l’arrivo di un temporale ha fatto rientrare velocemente la flotta, impedendo poi di proseguire con altre regate. L’unica prova disputata è stata comunque positiva per il portacolori del Circolo Surf Torbole, che in condizioni di vento medio sui 16-18 nodi ha vinto su tutti. Complice la squalifica per partenza anticipata dell’argentino Kopp, primo – anche se inutilmente – sulla linea ...