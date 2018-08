WhatsApp | una falla consente ad hacker di leggere e inviare messaggi al tuo posto

WhatsApp - gli esperti segnalano una falla : "È possibile manipolare i messaggi inviati" : L'allarme arriva da Checkpoint, società israeliana di sicurezza informatica. L'app di messaggistica: "Stiamo valutando il caso, ma non c'è nessun problema per la crittografia"

Scoperta una pericolosa falla all’interno di WhatsApp : Check Point Research ha appena scoperto una nuova possibile minaccia per tutti gli utenti di WhatsApp, noto servizio di messaggistica istantanea. La nuova […] L'articolo Scoperta una pericolosa falla all’interno di WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Momo Game - cosa sappiamo sul gioco che spopola su WhatsApp e che somiglia a Blu Whale. La polizia indaga sul suicidio di una 12enne : Se ne parla in Russia, ma anche in Messico, il Brasile, la Colombia e altri paesi in tutto il mondo. Nel caso di 'Momo', il suo principale mezzo di propagazione è Whatsapp. #UIDI #FGETabasco #...

Torna virale su WhatsApp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare più lunga del secolo : E’ Tornata virale in queste ore su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare prevista proprio per stasera. Il testo, già virale a più riprese su whatsapp dal 2016, è delirante eppure in molti ci credono e si spaventano (!?!). Ecco il messaggio-bufala: “URGENTE. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il telefono , cellulare , tablet , ecc … e mettere ...

Raggi cosmici e radiazioni per eclissi Luna - bufala su WhatsApp/ “Oggi spegnete i cellulari” - ma è fake news : Raggi cosmici e radiazioni per l'eclissi di Luna, ma è una bufala su WhatsApp. “Oggi spegnete i cellulari”, ma è una fake news del 2016. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:41:00 GMT)

WhatsApp : una stretta sulle fake news limitando la funzione per inoltrare messaggi : La diffusione delle fake news è uno dei fenomeni che attraverso la rete e le piattaforme social ha conosciuto una espansione globale senza precedenti, rendendo sempre più semplice creare una notizia falsa e diffonderla nel mondo rendendola addirittura virale. Il fenomeno è ancora più preoccupante quando viene sfruttato per alterare le opinioni delle persone creando un vero e proprio rischio per la sicurezza, tanto da provocare disordini ...

WhatsApp - una nuova misura anti-fake news : ... ciò non sarà più possibile, visto che la condivisione sarà da ora in poi limitata a 20 contatti ed in India, dove la percentuale di condivisione è più alta che nel resto del mondo, sarà ridotta a 5 ...

Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news : L’unione fa la forza. È questa l’idea da cui partono Facebook e WhatsApp per combattere il problema delle fake news. Vi avevamo parlato di quanto […] L'articolo Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news proviene da TuttoAndroid.

Keyboard for WhatsApp mette a disposizione una tastiera con migliaia di emoji - GIF - sticker e un correttore intelligente : Keyboard for WhatsApp è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente una tastiera con migliaia di emoji, emoticon, GIF, adesivi e dotata di un correttore automatico e funzioni predittive. Sono presenti più di 3000 emoji ed emoticon, GIF di tendenza, adesivi e oltre 150 lingue per supportare tutti i tipi di app di comunicazione come WhatsApp e Facebook Messenger. L'articolo Keyboard for WhatsApp mette a disposizione una tastiera con ...

WhatsApp - presto si potranno nascondere le foto ricevute grazie a una nuova funzione : WhatsApp riconferma di essere il servizio di messaggistica istantanea [VIDEO] più famoso a livello mondiale, sia sugli iPhone di Apple che sugli smartphone Android. Gran parte del merito va senza alcun dubbio agli sviluppatori. Di versione in versione, infatti, hanno contribuito in maniera decisa al miglioramento dell'applicazione. A tal proposito, presto su WhatsApp sara' inserita anche una nuova funzionalita' che consentira' di nascondere le ...

WhatsApp - presto una funzionalità per proteggere gli utenti dai link sospetti (RUMORS) : Gli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea WhatsApp lavorano notevolmente per migliorare uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti Smartphone. Per quanto anche Telegram e Messenger di Facebook siano molto utilizzati dagli utenti, l'applicazione dall'icona verde rimane sempre la più apprezzata, sopratutto dopo le ultime novita' riguardanti i gruppi chat. Il problema di fondo che ha però sempre riguardato WhatsApp è ...

WhatsApp : introdotte due nuove funzioni - una di queste è la modalità broadcast nei gruppi : Le novità riguardanti i sistemi di messaggistica sono oramai un'abitudine piacevole per gli utenti smartphone. In particolar modo gli sviluppatori di Whatsapp stanno cercando di implementare al massimo il noto social network, in particolar modo riguardo ai gruppi chat. Ed è proprio dei gruppi chat che parleremo in questo articolo, sopratutto della nuova modalità broadcast disponibile anche per i gruppi e della possibilità di informare gli utenti ...