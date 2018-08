wired

: Vita da elefanti - micheleiurillo : Vita da elefanti - MilanoCitExpo : Vita da elefanti #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Il 12 agosto è la Giornata mondiale degli, occasione in cui diverse manifestazioni si svolgeranno in giro per il mondo. Esistono 2 specie di questo animale: quella asiatica, pericolosamente a rischio estinzione, e quella africana, quotidianamente minacciata dal bracconaggio illegale. Nonostante alcuni paesi come la Cina abbiano inasprito i divieti di commercio dell’avorio, non cessa il pericolo a cui questi enormi mammiferi vanno incontro ogni giorno in Africa, con numeri sconvolgenti: secondo i dati Wwf, ogni 25 minuti un elefante viene ucciso nel continente, per un totale di 20-30mila esemplari sterminati ogni anno. La giornata è stata istituita con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sorte di una specie il cui destino, più di tante altre, dipende proprio dall’uomo. Per celebrare tale ricorrenza, abbiamo raccolto alcuni scatti di questo ...