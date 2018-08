Virginia Raggi | Dimissioni? Se condannata | rispetterò le regole

Tiberis - spiaggia sul Tevere/ Virginia Raggi inaugura il "lido" a ingresso libero : Ogni novità porta con sé polemiche e la voglia di dimenticare tutto quello che è successo in passato, Virginia Raggi inaugura la spiaggia sul Tevere e prova a far dimenticare tutto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 12:49:00 GMT)

"Pulite le strade che arriva la Raggi". Finto blitz imbarazza Virginia : "Mercoledì 1 agosto alle ore 17 la sindaca di Roma visiterà il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile [...] Per l'occasione gli uffici provvederanno ciascuno per la parte di competenza: il servizio di viabilità e assicurare la presenza del fotografo".Inizia così la breve (ma intensa) circolare che il gabinetto di Virginia Raggi ha diffuso. arrivano la sindaca e il ministro Danilo Toninelli e scatta l'ordine: pulire e madare il ...

Salvini riceverà Virginia Raggi : "Non vedo l'ora di sigillare i campi rom e restituire quegli spazi ai cittadini" : Virginia Raggi oggi andrà al Viminale alle 12.30 per incontrare Matteo Salvini. Il ministro dell'interno ha parlato di questo confronto in un'intervista al quotidiano Il Tempo: "Oggi incontrò la Raggi e la convincerò a chiudere i campi Rom a Roma". E, sulla questione, ha sottolineato che vorrà "essere d'aiuto con i fatti non con le parole". Salvini ha poi aggiunto: "conosco bene i dossier della Capitale molti campi li ...

Il 'benaltrismo' anti-Rom di Salvini contro Virginia Raggi : Roma, 19 lug., askanews, - 'Ormai passo più tempo a Roma che altrove. La prossima settimana incontrerò anche la sindaca Raggi. Alcune idee per mettere a posto le varie questioni le ho'. Lo ha ...

La terza via di Virginia. La Raggi sfida Salvini : venerdì sarà in Romania per supervisionare il rientro in patria di alcune famiglie rom con l'aiuto del Campidoglio : La terza via di Virginia Raggi sui campi rom è partita lo scorso maggio con una delibera ad hoc della giunta capitolina. E domani prenderà il volo. Letteralmente. Perché la prima cittadina si imbarcherà su un aereo destinazione Craiova, Romania. A trovare due dei nuclei familiari che hanno accettato il reinserimento nel paese d'origine dopo lo sgombero del Campig river, uno degli insediamenti presenti sul territorio ...

Virginia Raggi compie 40 anni. Festa in ufficio : La sindaca Virginia Raggi oggi compie 40 anni e il suo staff le ha organizzato una Festa lampo, a sorpresa, con l'immancabile torta e i fiori. La Raggi è rimasta stupita entrando nella stanza dove la ...

Virginia Raggi compie 40 anni. Post romantico del marito : Festa in Campidoglio. La sindaca ha spento le candeline sul luogo di lavoro. Lo staff le ha organizzato una festa a sorpresa. Andrea Severini su Facebook le dedica un Post

Roma - la sindaca Virginia Raggi compie 40 anni : gli auguri romantici del marito : auguri social, e Romantici, per la sindaca Virginia Raggi , che compie 40 anni . La foto di una torta, sul balcone di casa con tanto di candeline. E un selfie, scattato dalla prima cittadina ...

Virginia Raggi compie 40 anni : su Fb gli auguri romantici del marito : auguri social, e romantici, per la sindaca Virginia Raggi , che compie 40 anni . La foto di una torta, sul balcone di casa con tanto di candeline. E un selfie, scattato dalla prima cittadina ...

Virginia Raggi - i suoi primi 40 anni : Quarant’anni tondi tondi, compiuti il 18 luglio, per il sindaco (anzi, la Sindaca, come preferisce appellarsi su Instagram) di Roma Virginia Raggi. Gli ultimi due dei quali, per parafrasare un cult movie degli anni Ottanta con Mel Gibson, vissuti «molto pericolosamente». Il giorno della sua elezione, il 19 giugno 2016, la pentastellata romana doc (è originaria del quartiere Appio-Latino), ha infranto contemporaneamente due record: non solo ...

Virginia Raggi - CAOS TIFOSI FRANCESI A ROMA/ Ultime notizie : assaltata fontana Campo de' Fiori : "Vergognoso" : VIRGINIA RAGGI indignata, CAOS TIFOSI FRANCESI dopo vittoria Mondiali: assaltata fontana Campo de' Fiori. "Vergognoso, la Capitale non è sfogatoio dei vandali"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Virginia Raggi - processo per falso a Roma/ Ultime notizie inchiesta nomine : Sindaco in aula - sentenza autunno : Roma, inchiesta nomine: Virginia Raggi al processo per falso sulla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele. sentenza in autunno: le Ultime notizie live(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:07:00 GMT)

"Ama's Got Talent" : 'reality' di Virginia Raggi sui rifiuti/ Video - sindaco di Roma "seleziona" i dipendenti : 'Ama's Got Talent': il reality lanciato da Virginia Raggi per scovare i dipendenti della municipalizzata dei rifiuti. sindaco di Roma 'seleziona'..