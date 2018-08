ilfattoquotidiano

: Il giornalista videomaker Fabio Butera ha ricostruito la vicenda della presunta protesta dei richiedenti asilo di… - giornalettismo : Il giornalista videomaker Fabio Butera ha ricostruito la vicenda della presunta protesta dei richiedenti asilo di… - Juniovalerio72 : RT @Libero_official: La vergognosa protesta degli immigrati, vogliono quello che molti italiani non si possono permettere: Sky Calcio. La L… - mefaivola : RT @fattoquotidiano: Vicenza, “protesta dei migranti per avere Sky”. Ma la Prefettura nega: “Solo un confronto sulla questione della reside… -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Un colloquio per parlare dell’iscrizione anagrafica e del miglioramento delle condizioni del centro di accoglienza. E non una protesta per poter vedere il campionato di calcio su Sky. La Questura e ladismentiscono la ricostruzione del Giornale disulla presunta polemica di un gruppo di richiedenti asilo ospiti della cooperativa Cosep. Ieri, 9 agosto, il quotidiano locale, riportava di una manifestazione da parte di una ventina dinordafricani del centro culturale San Paolo in via Carducci. Una notizia che ha subito provocato la reazione dell’eurodeputata leghista Mara Bizzotto: “Meritano di tornare in Africa di corsa”, ha dichiarato. E dopo di lei dell’assessora regionale al Lavoro della giunta Zaia Elena Donazzan che ha dichiarato: “Il governo cambi radicalmente la gestione di questa gente, rimandandola a ...