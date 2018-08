Viaggio a Bali tra surf e yoga retreat

I Tribalistas in Viaggio con un tour mondiale quindici anni dopo il successo di “Já Sei Namorar” : quindici anni dopo il successo internazionale del primo album omonimo, che ha venduto oltre 3 milioni di copie, il trio brasiliano acclamato in tutto il mondo Tribalistas intraprende per la prima volta un tour che toccherà America e Europa per presentare il nuovo progetto discografico. A novembre arriveranno anche in Italia con due date live: Giovedì 8 novembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi (Viale dell’Innovazione, 20) Domenica 11 ...