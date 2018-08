Salvini - Via da moduli 'genitore 1-2' - ora 'madre-padre' : "Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2". Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la ...

Salvini - Via da moduli 'genitore 1-2' : ANSA, - ROMA, 10 AGO - "Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2". Ho fatto subito modificare il ...

Salvini : “Via Genitore 1 e Genitore 2 - sui moduli Viminale ‘madre’ e ‘padre’. Negozi marijuana? Fenomeno pericoloso” : Ha fatto modificare i moduli online del Viminale per la carta d’identità, cancellando “Genitore 1” e “Genitore 2” e rimettendo “madre” e “padre“. Lo ha lasciato perplesso la decisione (all’unanimità) del consiglio regionale della Lombardia di distribuire contraccettivi gratis nei consultori. Ha avviato un confronto con la ministra della Salute Giulia Grillo per affrontare il ...

Carta d'identità - Salvini fa cambiare i moduli : "Via genitore 1-2 - si ritorna a madre-padre" : "Difenderemo la famiglia naturale fondata sull'unione tra un uomo e una donna", ha detto il ministro dell'Interno. "È un piccolo segnale ma farò tutto quello che è possibile e che è previsto dalla Costituzione"

Via da moduli ?genitore 1? e ?2? - sulle carte d'identità tornano ?madre? e ?padre? - Salvini : «Difendiamo la famiglia naturale» : «Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2"....

Salvini - Via da moduli ?genitore 1? e ?2? : sulle carte d'identità tornano ?madre? e ?padre?. «Difendiamo la famiglia naturale» : «Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2"....

Salvini : "Via dai moduli genitore 1 e 2" : 11.48 "Mi è stato segnalato che sul sito del ministero dell'Interno, sui moduli per la carta d'identità elettronica c'erano "genitore 1" e "genitore 2". Ho fatto subito modificare il sito ripristinando la definizione 'madre' e 'padre'". Così il ministro dell'Interno,Salvini. in un'intervista a "La Nuova Bussola". "E' un piccolo segnale ma farò tutto quello che è possibile e che è previsto dalla Costituzione. Difendemo la famiglia naturale ...