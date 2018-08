Via alla Premier League 2018-2019 | tutti a caccia del City di Guardiola

Falla su WhatsApp - i messaggi già inViati possono essere modificati da chi risponde : (Photo illustration by Justin Sullivan/Getty Images) In piena epoca fake news non sono solo Facebook e Twitter a farsi potenziali veicoli di disinformazione e notizie potenzialmente false. In queste ore anche la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp si è mostrata scoperta nei confronti di un attacco malevolo battezzato FakesApp e individuato dagli israeliani esperti in cybersecurity di Check Point Software Technologies, che sono ...

La Cgil a sostegno di Cutrò : inViata una lettera alla banca Sant'Angelo : ...di questa provincia lo possano abbandonare in questo modo! Sarebbe un pessimo segnale ed un regalo inaspettato a quei poteri criminali che tengono sotto ricatto ancora tanta parte dell'economia che,...

WhatsApp - scoperta falla che permette di manipolare i messaggi inViati : Si torna a parlare di WhatsApp, ovvero l'applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Alcuni ricercatori proprio nelle ultime ore, pare abbiano scoperto una vulnerabilità su WhatsApp che potrebbe permettere ad eventuali malintenzionati di

Salvini : premi alla natalità. E Via la dizione 'genitore 1' e 'genitore 2' - si torna a madre e padre : «L'obiettivo che mi pongo da qui fino a fine governo è introdurre il concetto di quoziente familiare, in modo da premiare la natalità e la scommessa sul futuro». Così Matteo Salvini, in un'intervista ...

BOVES/ Al Via le prevendite per partecipare alla Cena del ricetto di lunedì 27 agosto : Sono in vendita le prevendite per partecipare alla tradizionale "Cena del ricetto" che si svolgerà a BOVES lunedì 27 agosto alle ore 20 in piazza Italia. Il costo della Cena è di euro 16 e comprende: -...

Andrè Silva Via dal Milan? Le voci dalla Spagna : “andrà in prestito al Siviglia” : Andrè Silva potrebbe andare via dal Milan, dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain il calciatore potrebbe volare in Spagna per giocare tra le fila del Siviglia Andrè Silvia potrebbe dire addio al Milan. Dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain in rossonero il reparto d’attacco della squadra di Gattuso sembra troppo affollato. Si muovono perciò le pedine delle cessioni per il Milan, tra cui spunta quella del portoghese. Secondo il ...

Sopralluogo in Piazza Ranieri. Modifiche alla Viabilità per i bus : Resta transennata a tutela della pubblica sicurezza, l'area in prossimità di Via Ripa Medici, dopo lo sgrottamento verificatosi nella tarda mattinata di giovedì 9 agosto sulla superficie stradale ad ...

Muoversi fa bene alla mente - scaccia Via stress - cattivo umore : Altro fattore chiave per trarre benessere per la mente dalla pratica sportiva è farla in compagnia: meglio quindi gli sport di squadra o che comunque prevedano lo stare insieme. Gli esperti Usa ...

WhatsApp - gli esperti segnalano una falla : "È possibile manipolare i messaggi inViati" : L'allarme arriva da Checkpoint, società israeliana di sicurezza informatica. L'app di messaggistica: "Stiamo valutando il caso, ma non c'è nessun problema per la crittografia"

Programmi TV di stasera - mercoledì 8 agosto 2018. Su Rai3 Via dalla pazza folla : Via dalla pazza folla Rai1, ore 21.25: SuperQuark Apre come sempre la serata del programma di Piero Angela un nuovo viaggio nel pianeta blu. Questa volta il quarto episodio della II serie di Blu Planet della BBC porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. E dove gli animali di terra vengono a contatto con quelli marini. Come funziona la nuova tecnica genica, per sconfiggere i tumori modificando geneticamente le ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 8 agosto 2018. Su Rai3 Via dalla pazza folla : Via dalla pazza folla Rai1, ore 21.25: SuperQuark Apre come sempre la serata del programma di Piero Angela un nuovo viaggio nel pianeta blu. Questa volta il quarto episodio della II serie di Blu Planet della BBC porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. E dove gli animali di terra vengono a contatto con quelli marini. Come funziona la nuova tecnica genica, per sconfiggere i tumori modificando geneticamente le ...

Rai - il cda boccia la candidatura di Laganà alla presidenza. Foa 'Tutto rinViato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Rai - il cda boccia candidatura di Laganà alla presidenza. Foa 'Tutto rinViato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

Nulla di fatto : il Cda della Rai rinVia alla prossima riunione l'elezione del Presidente. Foa : "Il tema verrà ridiscusso dopo la pausa estiva del Parlamento" : Nulla di fatto: il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi oggi pomeriggio a viale Mazzini, ha rimandato l'elezione del presidente al prossimo incontro. E' quanto si apprende da fonti. Il consiglio ha discusso nuovamente la situazione venuta si a creare dopo il voto della Commissione parlamentare di Vigilanza. Nel corso della riunione, su proposta della consigliera Rita Borioni, è stata votata la candidatura a Presidente del ...