Verdi | ' Ancelotti è un vincente | voglio imparare il napoletano Ho accettato Napoli anche

Napoli - Verdi illumina la scena : show della squadra di Ancelotti contro il Chievo : Il Napoli vince anche la terza amichevole in Trentino e stavolta il test è più probante considerando il valore dell’avversario, rappresentando il Chievo una sorta di anticipo di Serie A per gli azzurri. Uno splendido gol di Verdi illumina subito la scena: tiro al volo di destro preciso e potente su lancio delizioso di Insigne. Poi Napoli sempre padrone del campo fino alla secoda rete di Tonelli che, entrato da poco nel finale, dà ...

Napoli - Verdi : 'Sorpreso dalla telefonata di Ancelotti. Il no di gennaio? Donadoni mi diede dello stupido' : L'arrivo di Ronaldo Infine, Verdi non può esimersi dal commentare l'arrivo di Ronaldo alla Juventus : "Lui è un fenomeno, tra i più forti al mondo. In Liga ci ho giocato contro, lo conosco. Il suo ...

Il Napoli di Ancelotti ne fa cinque al Carpi : a segno anche Verdi : A Trento, il Napoli ha battuto il Carpi 5-1, nel secondo test precampionato. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Allan al 2' e da Inglese al 39'. Nella ripresa reti di Callejon al 21', Verdi ...

Napoli - i neo azzurri si presentano Verdi : «Qui la mia scelta migliore» E Fabian si adeguerà ad Ancelotti : Serata di domande a Dimaro con i nuovi azzurri arrivati in Trentino che, nonostante la pioggia, incontrano i tifosi nel teatro della cittadina che ospita il ritiro del Napoli. Protagonisti i nuovi...

Incredibile Simone Verdi - corre troppo veloce : Ancelotti lo sostituisce dopo 35 minuti : Il Napoli è al lavoro per preparare la prossima stagione, il club azzurro ha intenzione di continuare a lottare per lo scudetto nonostante l’ulteriore passo in avanti della Juventus dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Il presidente De Laurentiis ha piazzato il colpo Verdi dal Bologna, il calciatore ha una voglia matta di mettersi in mostra, episodio Incredibile durante l’ultima amichevole. Primi 35 minuti a ritmo ...

Napoli - Verdi è ufficiale contratto di 5 anni. Ancelotti 'Riparto da Sarri' : ROMA - Simone Verdi è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di oggi e durate circa sei ore per alcuni test medici da ripetere, l'attaccante , 26 anni, ha ...

Calciomercato Napoli - Verdi : “ho già parlato con Ancelotti” : “Ho parlato con Insigne, lo conosco da tempo. Sono felice sia stato lui il capitano. Ho accettato la proposta del Napoli e ho già parlato con Ancelotti. Non è stato un no a Sarri, ma un sì alla città di Bologna, che mi ha dato la fiducia dopo la retrocessione con il Carpi”. Così Simone Verdi, ai microfoni della Rai, dopo il pari fra Italia e Olanda, a Torino. L’attaccante ha di fatto confermato il proprio passaggio ai ...

