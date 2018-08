Venezia | morta a 60 anni in ospedale | cuore bucato per errore

ilgiornale

(Di venerdì 10 agosto 2018) Quell'intervento avrebbe dovuto permetterle di tornare a una vita più serena e ordinaria. Invece, Ornellati, 60enne di Scorzé, èsotto i ferri durante l'operazione, nell'di Mirano, in provincia di.La donna, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, era affetta da gravi problemi cardiaci e, per questo, la scorsa settimana i medici dovevano posizionarle il pacemaker, che avrebbe dovuto salvarle la vita. Invece, sembra che l'apparecchio le abbia "" il, perché posizionato in modo scorretto. Nella cartella clinica, infatti, è stato registrato un tentativo di tamponamento, causato da una fuoriuscita di sangue.Il caso, come da prassi, era stato valutato da un inchiesta interna e un medico legale dell'aveva iniziato ad effettuare l'autopsia sul corpo della donna. Ma non appena il dottore ha notato la lesione al, ha bloccato l'esame e ...