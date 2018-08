Vaccini | medico su FB | mia nipote è immunodepressa | mi dicano che fare

Vaccini - il nonno medico : “Mia nipote di 6 anni è immunodepressa - come può andare a scuola?” : Il nonno medico internista e infettivologo: "Ho una nipotina di appena sei anni operata tre mesi fa per una rarissima forma di cancro ovarico ed attualmente in chemioterapia. E ora cosa si fa? Non la mandiamo a scuola? O la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati? e chi mi garantisce che le autocertificazioni siano attendibili?Continua a leggere

Vaccini - il post del medico : "Mia nipote è immunodepressa - Taverna e Barillari mi dicano cosa fare" : Ex primario di medicina interna, Claudio Puoti scrive su Facebook e si rivolge direttamente alla vicepresidente del Senato e al consigliere regionale del Lazio, entrambi M5S, e alle loro esternazioni sulle vaccinazioni. E aggiunge: "Il decreto Lorenzin funzionava, l'obbligo...

Vaccini - la lettera di un medico : «Cara Taverna - non ci riporti al Medioevo». : «Quando ero piccola, per immunizzarci andavamo a trovare i cugini malati». Il video è dello scorso febbraio. A parlare è la vicepresidente del Senato Paola Taverna, che si scaglia contro l’obbligo dei Vaccini. Il filmato, diffuso soltanto adesso, ha creato imbarazzi nel Movimento 5 Stelle, partito in cui milita la senatrice. A lei, e ai suoi compagni della maggioranza, si rivolge in questa lettera Silvia Braccini, medico che ha a cuore la ...

Il palese malumore di Giulia Grillo - medico e ministro M5s - sul nuovo caso Vaccini : L'ala movimentista ha il sopravvento su quella governativa, o su quella che crede nella scienza positiva. Il ministro non gradisce, ed affida a Facebook un lungo sfogo . Si tratta di una questione, ...

Fontana : "10 Vaccini sono troppi ma non sono un medico". E la Rete si scatena : "Due piccioni sono troppi, ma io non sono una fava" e altre amenità. Ecco le risposte più divertenti alla dichiarazione del ministro Chi è Lorenzo Fontana, il ministro della "Vera" famiglia (e dei feretri)"

Vaccini - Giulia Grillo : 'Sono un medico - il resto sono chiacchiere da bar' - : 'Speravo di non dover intervenire per l'ennesima volta sul tema delle vaccinazioni che da strumento di prevenzione primaria si sono trasformate in strumento di lotta politica a tratti con toni di guerra di religione. Con buona pace di tutti gli altri importanti argomenti della sanità pubblica a partire dalle ripetute aggressioni nei confronti del personale ...

"Sui Vaccini una pagina infame dal Senato". Il medico Burioni attacca la maggioranza M5S-Lega : "Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del paese. Il ministro che tace è surreale. Vergogna. #vaccini". Lo scrive su twitter il medico Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di ...

Vaccini - il medico-deputato M5s Trizzino : “No deroga dell’obbligo. Mai visto bimbi morire per complicanze post Vacciniche” : “Condivido in pieno la posizione della senatrice Fattori”, anche Giorgio Trizzino, deputato del M5s e direttore sanitario dell’ ospedale Civico di Palermo, esprime contrarietà sulla norma del Milleproroghe che fa slittare di un anno l’obbligo vaccinale per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e ai nidi, dopo il voto di dissenso della parlamentare grillina. “Non si ritenga – ha scritto in un lungo post su Facebook ...

Vaccini - ministro Grillo : “Discontinuità assoluta con Lorenzin. Vogliamo alleanza tra medico e cittadino” : “Ministra o ministro? Va bene ministro con la O”. Risponde così al giornalista Andrea Pancani il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. La parlamentare M5s puntualizza innanzitutto la posizione sulle liste d’attesa, la cui organizzazione è regionale: “Il mio compito è quello di assicurare che le Regioni eroghino i servizi ai cittadini. Farò la maestra cattiva, che va e interviene ...

Vaccini - il medico-pentastellato Trizzino smentisce Salvini : 'Non sono un optional' : Medicina e scienza non possono mai essere democratiche in quanto la verità in questi campi non è quella dettata dalla maggioranza degli esperti del settore o da asserzioni politiche'. Approfondimenti ...

Vaccini - Burioni contro Salvini/ Ministro : "dieci obbligatori sono inutili" - medico "bugia pericolosissima" : Vaccini, Burioni contro Salvini: il Ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:21:00 GMT)