Vaccini : Lega-M5s prevedono obbligatorietà solo in caso di emergenza sanitaria : solo in caso di emergenze sanitariesi potranno adottare "piani straordinari d'intervento" conl'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinatecoorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie. E' la proposta di legge "sull'obbligo flessibile"firmata da Patuanelli(M5s) e Romeo (Lega).

Vaccini - il ministro Grillo : "Avanti con obbligo flessibile" | Nuovo scontro su autocertificazione - pediatri : è illegale : La ministra della Salute insiste: "L'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è la più sensata" e conferma che l'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018. Ma pediatri e presidi ricordano che per legge i certificati medici non possono essere sostituiti da altri documenti

Sui Vaccini regna il caos Lega piegata alla linea M5s : Molti Paesi al mondo non obbligano ma educano'. E quest'inverno, al grido 'vaccini sì, obbligo no', il leader leghista si scagliava contro le norme Lorenzin e sottolineava 'le utilità ma anche i ...

Vaccini - Matteo Renzi : “Lega e M5S fanno male all’Italia e ai bimbi più deboli” : In un'intervista rilasciata stasera al Tg1 Matteo Renzi attacca il governo: "Sui Vaccini non si può permettere a nessuno di scherzare col fuoco. Su questo provvedimento 5 stelle e Lega hanno fatto male all'Italia e ai bambini più deboli. Un errore clamoroso".Continua a leggere

Vaccini - governo impugna legge pugliese sull’obbligo per gli operatori sanitari. Fi : “M5s-Lega confermano linea no-vax” : Sui Vaccini regioni contro governo e viceversa. Dopo il caso della Toscana, che si dice pronta a varare una propria legge e alza le barricate contro l’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia, un altro scontro si consuma in Puglia. Questa volta a muoversi è proprio il governo che ha impugnato la legge regionale 27 sull’obbligo vaccinale per ...

"Sui Vaccini una pagina infame dal Senato". Il medico Burioni attacca la maggioranza M5S-Lega : "Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del paese. Il ministro che tace è surreale. Vergogna. #vaccini". Lo scrive su twitter il medico Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di ...

Vaccini - passa emendamento Lega-M5s che rinvia obbligo per iscrizione a scuola. Ricciardi (Iss) : “Irresponsabile” : Ha ottenuto il via libera in commissione al Senato l’emendamento al decreto Milleproroghe, presentato da Lega e M5s, che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanzia. Per i senatori del Movimento 5 Stelle Paola Taverna e Pierpaolo Sileri “si tratta di una deroga messa a punto in attesa della presentazione del ddl sui Vaccini che depositeremo a breve” e punta a “permettere ...

Vaccini : M5s-Lega - per scuole infanzia l'obbligo slitta al 2019 : Obbligo vaccinale nella scuola dell'infanzia, per i bimbi da zero a sei, spostato di un anno al 2019-2020. E' la proposta presentata nel dl Milleproroghe dalla maggioranza giallo verde con due emendamenti identici a firma M5s-Lega all'articolo 6 del testo. L'intento, viene spiegato, è garantire, in attesa del piano vaccinale nazionale, il diritto di accesso a scuola il prossimo settembre ai bambini i cui genitori ...

Vaccini - M5s e Lega presentano due emendamenti per rimandare l’obbligo per i bambini fino a 6 anni al 2019-2020 : M5S e Lega hanno presentato due emendamenti identici all’articolo 6 del Decreto milleproroghe, oggi all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, che puntano a procrastinare all’anno scolastico 2019- 2020 il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia, dei bambini le cui famiglie non presentino la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. Una sorta di diga ...

Non c’è legame tra Vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha negato un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...

I Vaccini non provocano l’autismo - la Cassazione rifiuta il risarcimento : “Nessun legame” : Respingendo la richiesta di risarcimento avanzata dal padre di un bambino autistico, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che non esiste alcun nesso tra le vaccinazioni obbligatorie e l'insorgenza di patologie dello spettro autistico: "Non è configurabile un nesso causale tra la malattia e la vaccinazione".Continua a leggere

