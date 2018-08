Vaccini | il post di un medico | ' Mia nipote immunodepressa | mi dica la Taverna cosa fare'

Vaccini - proposta di legge M5s-Lega : 'Obbligo solo per emergenze sanitarie' : solo in caso di emergenze sanitarie si potranno adottare piani straordinari d'intervento con l' obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le ...

Vaccini - il post del medico : "Mia nipote è immunodepressa - Taverna e Barillari mi dicano cosa fare" : Ex primario di medicina interna, Claudio Puoti scrive su Facebook e si rivolge direttamente alla vicepresidente del Senato e al consigliere regionale del Lazio, entrambi M5S, e alle loro esternazioni sulle vaccinazioni. E aggiunge: "Il decreto Lorenzin funzionava, l'obbligo...

Vaccini - DDL M5S-LEGA : "OBBLIGO SOLO PER EMERGENZA SANITARIA"/ Ultime notizie - ecco cosa prevede la proposta : VACCINI, Ddl Lega-M5s: "Obbligo SOLO per EMERGENZA sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Vaccini - la proposta di legge M5s-Lega : “Obbligo solo in caso di emergenza sanitaria. Sanzioni fino a 500 euro” : Vaccini obbligatori solo in caso di “emergenze sanitarie”. La proposta di legge “sull’obbligo flessibile”, a prima firma dei senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) e annunciata nelle scorse ore dalla ministra della Salute Giulia Grillo, prevede che solo in casi di emergenza “si potranno adottare Piani straordinari d’intervento con l’obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per ...

Vaccini - il Molise punta sull'obbligo. Presto nell'aula di via IV Novembre la proposta di legge : Il tema 'Vaccini' è approdato anche nell'aula di Palazzo D'Aimmo . Proprio qui, solo ieri i consiglieri regionali del PD, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla , avevano illustrato la proposta di legg ...

Vaccini - Grillo : “Depositata proposta di legge - previsto obbligo flessibile. Spingeremo metodo di raccomandazione ” : “Vaccini? Abbiamo depositato ieri una proposta di legge della maggioranza, sarà parlamentare. E con essa Spingeremo per il metodo di raccomandazione, che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico”. Lo annuncia a Omnibus (La7) il ministro della Salute, Giulia Grillo, che aggiunge: “Nella proposta di legge prevedremo anche delle misure flessibili di obbligo sui territori, quindi nelle Regioni e nei Comuni dove ci sono tassi più ...

Vaccini - la ministra Grillo : «Depositata una proposta di legge per l'obbligo flessibile» : «Abbiamo depositato ieri la proposta di legge della maggioranza in cui spingeremo per il metodo della raccomandazione che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico, nel quale ...

Vaccini - la ministra Grillo : «Depositata una proposta di legge per l’obbligo flessibile» : Lo ha annunciato il ministro, dopo che l’Associazione dei presidi ha fatto sapere che senza certificato non sarà possibile frequentare la scuola

Vaccini - GRILLO "DEPOSITATA PROPOSTA DI LEGGE PER OBBLIGO FLESSIBILE"/ Presidi insorgono - ministro tira dritto : Il caos VACCINI sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Il ministro Grillo tira dritto sui Vaccini : "Depositata proposta di legge per obbligo flessibile" : La ministra Grillo vara l'obbligo flessibile sui vaccini: "Abbiamo depositato ieri la proposta di legge della maggioranza in cui spingeremo per il metodo della raccomandazione, che è quello che noi prediligiamo da un punto di vista politico - spiega la titolare del ministero della Salute a La7 - Prevederemo delle misure flessibili di obbligo sui territori, e quindi anche nelle regioni e nei comuni dove ci sono tassi più bassi di ...

Medici di Novara : «No a spostare l'obbligo dei Vaccini» : La scienza non ha dubbi sull'efficacia e la non pericolosità delle vaccinazioni. Da tempo c'è il "falso mito" che i vaccini possano creare problemi, una "moda" che ha preso piede e che è difficile da ...

Vaccini obbligatori - pronta la proposta di legge a firma di Facciolla e Fanelli : "Noi siamo preoccupatissimi " le parole di Micaela Fanelli - temiamo un effetto gregge sul piano culturale, con l'ignoranza che prevale sulla scienza medica e sul buon senso. Il problema non si pone ...

Roberto Burioni - nuove minacce : fotomontaggio stile Br/ Vaccini - Pd invoca intervento Polizia postale : Roberto Burioni, nuove minacce: fotomontaggio stile Br. Ultime notizie, intimidazioni nei confronti del medico per sue posizioni su Vaccini: Pd invoca intervento Polizia postale(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Vaccini : No Vax postano foto di Burioni prigioniero Br; lui ironico - "sempre più in alto" : I No Vax hanno diffuso sul web un'immagine realizzata col photoshop dell'immunologo Roberto Burioni imbavagliato e prigioniero delle Brigate Rosse e l'accusa di essere pagato dalla casa farmaceutica Gsk. Lo stesso Burioni ha ritwittato la fotografia, e ha replicato con l'ironia che gli è propria: "sempre più in alto (mai preso un centesimo da GSK)". Solidarietà ...