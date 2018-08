Vaccini | il piano M5S-Lega parte da Anagrafe e sanzioni Pd e FI contro Grillo

Vaccini - microbiologi : “Tour in 3 tappe per misurare l’applicazione del Piano Nazionale” : Un tour in tre tappe per misurare l’applicazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale, con un focus su pertosse, morbillo, rosolia, parotite e varicella. Partirà il 2 luglio da Milano, per poi toccare quest’anno anche Perugia e Cagliari, un’iniziativa promossa dall’Amcli, Associazione microbiologi clinici italiani, di concerto con l’Istituto superiore di sanità e il contributo non condizionato di DiaSorin, ...