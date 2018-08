Vaccini | il nonno medico | “Mia nipote di 6 anni è immunodepressa | come può andare a

fanpage

Un nonno, una nipote immunodepressa e il pasticcio a Cinque Stelle aui vaccini #Taverna #vaccini #Barillari

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ilinternista e infettivologo: "Ho una nipotina di appena seioperata tre mesi fa per una rarissima forma di cancro ovarico ed attualmente in chemioterapia. E ora cosa si fa? Non la mandiamo a scuola? O la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati? e chi mi garantisce che le autocertificazioni siano attendibili?