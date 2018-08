Vaccini | ancora scontro sull' autorcetificazione Il Governo tira dritto

Vaccini - migliorata copertura ma molte regioni ancora sotto soglia : Vaccini, migliorata copertura ma molte regioni ancora sotto soglia Dati aggiornati a dicembre: 11 regioni su 20 raggiungono l'obiettivo di immunizzare almeno il 95% dei neonati con l’esavalente, ma a livello nazionale non si raggiunge la soglia. Aumenta anche copertura contro polio, ma ancora non basta. Nel 2017 5mila casi di ...

Vaccini - Roberto Burioni come Aldo Moro. Ancora minacce : Imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse. come Aldo Moro. Il clima è sempre più teso intorno al virologo Roberto Burioni, da tempo voce in prima linea nella battaglia contro le bufale sui Vaccini e i no-vax. La nuova minaccia è arrivata a poche ore dall’invettiva di una mamma che gli ha augurato di affogare in mare, dopo avere scritto sui social network: «Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in ...

Vaccini - è ancora scontro. Ministro Grillo : "Allo studio ddl con obbligo flessibile" : ... Fnomceo, è arrivato un appello: " Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il Ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle ...

Vaccini - report Gimbe : l’anti-HPV ancora poco utilizzato in Italia : Le coperture vaccinali contro il papillomavirus umano (Hpv) in Italia precipitano in maniera disastrosa: lo ha rilevato la Fondazione Gimbe, che ricorda come l’Hpv sia un virus a trasmissione sessuale che causa oltre il 90% dei carcinomi della cervice uterina, ma anche il 90% circa dei carcinomi dell’ano, oltre a una percentuale rilevante di tumori orofaringei, della vulva, della vagina e del pene; inoltre alcuni genotipi del virus ...

Vaccini - per l’iscrizione a scuola basterà l’autocertificazione ancora per un anno : Sarebbe questo il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani

Vaccini - le coperture salgono. Ma è ancora presto per rinunciare all'obbligo : Tra proroghe e ipotesi di riforma, il governo vuole cambiare la norma sui Vaccini. Ma nonostante le coperture in rialzo, è presto per rinunciare all'obbligo

