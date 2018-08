: Usa,Pence:lavoriamo a esercito spaziale - TelevideoRai101 : Usa,Pence:lavoriamo a esercito spaziale - RadioItaliaIRIB : Usa, Pence: è il momento di stabilire un esercito spaziale - infoitestero : Usa, Pence: 'Nasce la nuova forza armata 'spaziale'' -

Il Pentagono lavora alla creazione di una "Space Force" entro il 2020, un progetto fortemente voluto dal presidente Usa Trump. Lo ha annunciato il vicepresidente. Sarebbe una forza armata separata, accanto ad, Marina, Aviazione, Marines,Guardia Costiera.Il costo dell' operazione è stimato in 8 mld di dollari in 5 anni. "L'America è rimasta la migliore nello spazio, ma una presenza non è sufficiente. Lo spazio è un terreno di battaglia". "Space Force fino in fondo!", ha poi twittato Trump.(Di venerdì 10 agosto 2018)