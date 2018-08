USA - salta la fusione tra Rite Aid e Albertsons : La fusione da 24 miliardi di dollari tra Rite Aid e Albertsons non si farà. Lo hanno annunciato le due società americane, mandando in fumo l'accordo raggiunto a febbraio. Tira un sospiro di sollievo ...

Atletica – Daisy Osakue rischia di saltare gli Europei a caUSA delle cure di cortisone : la spiegazione di Malagò : La cura al cortisone mette seriamente a rischio la partecipazione di Daisy Osakue agli imminenti Europei di Atletica: le dosi superano il limite permesso dal regolamento Terribile disavventura per Daisy Osakue: l’atleta italiana di origini nigeriane è stata vittima di un’aggressione, qualche giorno fa a Torino. Dei ragazzi le hanno lanciato addosso uova da un’auto, compromettendo la sua partecipazione agli imminenti ...

USA - pericoloso serpente a sonagli assalta una barca : ecco la tremenda reazione dei presenti [VIDEO] : Il pauroso episodio è stato immortalato al largo del lago Fontana, in North Carolina, USA Wayne Robbins e la sua famiglia stavano passando una giornata di relax a bordo di una barca ormeggiata al largo del lago Fontana, in North Carolina, Stati Uniti. Ad un certo punto un pericoloso serpente a sonagli è saltato sull’imbarcazione terrorizzando i tre figli di Robbins che hanno iniziato ad urlare di terrore quando il rettile velenoso si è ...

MIGRANTI CEUTA - QUASI 600 ASSALTANO CONFINE SPAGNA/ Ultime notizie - Cadice : “siamo la nuova LampedUSA” : SPAGNA, 400 MIGRANTI ASSALTANO il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:53:00 GMT)

Decreto dignità - c'è la firma di Mattarella : salta la caUSAle per gli stagionali : 'Adesso ci aspettiamo la reintroduzione dei voucher, ottimo strumento improvvidamente cancellato in passato, e confidiamo che il Parlamento raccolga le tante proposte che stanno arrivando dal mondo ...

CHELSEA-CONTE - ESONERO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO/ Si rischia una caUSA. Terry però esalta l'ex allenatore : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:00:00 GMT)

Nel decreto Dignità salta la caUSAle per i contratti stagionali. Dopo i voucher - altra vittoria per la Lega : Ancora aperture sui voucher e una correzione sui contratti a termine per gli stagionali. Queste le ultime novità sul decreto cosiddetto dignità, che ieri sera ha avuto il placet della Ragioneria dello Stato (a una decina di giorni dal varo in consiglio dei ministri), oggi è passato alla firma del Capo dello Stato e stasera dovrebbe finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un iter travagliato, tanto che il ministro ...

Decreto dignità - salta caUSAle rinnovo contratti stagionali : salta la causale per i contratti per attività stagionali che potranno essere "rinnovati o prorogati" senza indicare specifiche motivazioni, come nel sistema in vigore. E' una delle modifiche della ...

Salta il concerto di Bjork a Roma - lei si scUSA : “Torneremo al più presto”; info rimborso biglietti : Salta all'ultimo momento il concerto di Bjork a Roma, alle Terme di Caracalla. La cantante si sarebbe dovuta esibire nella serata di ieri, 13 giugno, ma all'ultimo istante l'evento è stato cancellato per motivi di sicurezza. La pioggia non ha reso sicuro il palco e l'esibizione di Bjork a Roma sarebbe stata troppo rischiosa. La cantante è apparsa sul palco per scusarsi con il pubblico presente ma non ha potuto cantare neanche uno dei pezzi ...

Salta cessione Fekir al Liverpool - per Lione : “trattativa chiUSA” : Salta il trasferimento di Nabil Fekir al Liverpool. Il Lione ha reso noto in un comunicato che le trattative con il club di Anfield “non sono riuscite” e che il club transalpino “ha deciso di porre fine a questa trattativa stasera alle ore 20”. Il 24enne centrocampista aveva già effettuato le visite mediche con il Liverpool e il suo passaggio ai Reds, per una somma di oltre 60 milioni di euro, sembrava ormai cosa fatta. ...

Victor Ros - anticipazioni trame dal 11 al 15 giugno : salta la puntata del 14 caUSA Mondiali : Partita lunedì 4 giugno la seconda stagione di Victor Ros, la soap opera iberica in costume dagli echi crime con Megan Montaner che per il secondo anno consecutivo sostituisce la striscia quotidiana di Uomini & donne per tutta l’estate. Di seguito le trame della nuova settimana di appuntamenti. salta la puntata del 14 giugno a causa della cerimonia d’apertura dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Victor Ros, lunedì 11 giugno ...

Volvo - Gli svedesi saltano Ginevra - la S60 debutterà negli USA : La Volvo non sarà presente all'edizione 2019 del Salone di Ginevra. stata la stessa casa svedese a confermare la notizia, diramando un breve comunicato stampa in cui sottolinea l'intenzione di organizzare eventi dedicati per il lancio di nuovi prodotti e servizi.La S60 debutta in fabbrica a Charleston. La Volvo punta a creare un maggior contatto con il cliente e di ottenere maggiore attenzione da parte dei mezzi di informazione dando vita a ...

Argentina - salta il match a GerUSAlemme Ira di Israele : «Ceduto ai nostri odiatori» : L’ultimo test prima del Mondiale, in programma a Gerusalemme, cancellato per le proteste delle autorità calcistiche di Ramallah

Cina agli USA : con aumento dazi saltano accordi commerciali : Gli Stati Uniti ora rischiano l'isolamento dopo che anche il G7 ha fatto fronte comune contro la misura imposta dal presidente Trump