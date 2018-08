Usa | rubata la cagnolina a una bambina malata terminale di tumore

Blastingnews

(Di venerdì 10 agosto 2018) Un ladro è entrato nella casa di una famiglia di Burlington (Usa) ed ha rubato un American Bully di 11 settimane. Adesso la famiglia è sconvolta perché quel cagnolino, Annabella May, è molto importante per la piccola di casa, Zakaia Gray, 5 anni: la bimba ha unal cervello e le resta poco da vivere e vedere, l'unico essere che la fa sorridere e la rallegra è proprio Annabella May. Il furto dell'animale risale alla settimana scorsa, quando la famiglia era uscita di casa per festeggiare il compleanno di Shala Browning, la mamma di Zakaia. A raccontare la triste storia al Burlington Times-News nelle ultime ore è stata proprio la signora Browning. Non appena quest'ultima e il marito sono tornati a casa e non hanno trovato il cane, si sono allarmati ed hanno chiamato la Polizia. I medici hanno dato al massimo 6 mesi di vita a Zakaia La madre di Zakaia ha raccontato che la...