Usa | incendi California | stato emergenza per due contee LA

Usa : progressi contro gli incendi in California - ma rimane l’insidia caldo e vento : Migliaia di vigili del fuoco, supportati dall’esercito e da equipaggi provenienti da Australia e Nuova Zelanda, hanno compiuto progressi nel cercare di domare il più grande incendio mai registrato in California, anche se le previsioni meteo per il resto della settimana non sono incoraggianti. Quasi 20 focali principali hanno devastato il vasto Stato occidentale nelle ultime due settimane, alimentati da forti venti e temperature soffocanti. ...

Incendio Bologna - potrebbe essere stato caUsato da una distrazione dell’autista : verifica sul cellulare : Sembra poco attendibile l’ipotesi di un colpo di sonno, mentre si fa strada prevale la possibilità che sia stata una fatale distrazione di Andrea Anzolin, l’autista dell’autocisterna unica vittima, ad aver causato il tragico incidente di ieri sulla A14. E’ quanto emerge dall’inchiesta condotta dalla Polstrada e coordinata dalla Procura felsinea sul tragico incidente che, con una serie di esplosioni a catena, ha ...

Usa - 18 roghi stanno incenerendo la California - costi triplicati dal 2013 ad oggi : potrebbe essere la peggiore stagione degli incendi della sua storia : L’incendio più grande della storia della California ha impiegato solo 11 giorni per incenerire un’area grande quasi quanto Los Angeles ed è solo uno dei molti grandi roghi che potrebbero rendere questa la peggiore stagione degli incendi nella storia dello stato. Circa 14.000 vigili del fuoco, provenienti anche dalla Florida e persino dalla Nuova Zelanda, stanno combattendo contro 18 incendi nel mezzo di un’estate soffocante che ha fatto si che i ...

È di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell' esplosione che ha scatenato l'inferno sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo

L'incendio di Bologna potrebbe essere stato caUsato da un colpo di sonno : È di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell'esplosione che ha scatenato l'inferno sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo Panigale. Intanto, meno di 24 ore dopo l'incidente, è stato riaperto al traffico il tratto di raccordo A1-A14 interessato dalla deflafrazione. Solo una ventina i feriti ancora ricoverati, tra cui i più gravi sono i ...

Usa - California nella morsa del più grande incendio nella storia dello Stato : due morti e 115mila ettari bruciati : Un vero e proprio inferno di fuoco sta mettendo in ginocchio la California. Dal 27 luglio scorso lo Stato americano non ha tregua e le fiamme non accennano a placarsi. Stanno divorando un’area sempre più estesa, ormai pari a 1.145,26 chilometri quadrati: una superficie maggiore di quella di New York e quasi pari a quella di Los Angeles. E la situazione non accenna a migliorare a causa dei venti forti e delle elevate temperature. ...

California - in corso il più grande incendio della storia dello stato Usa : due morti : È ancora allarme incendi nello stato della California. Due fronti di fuoco si sono uniti diventando quello che le autorità definiscono il rogo più grande nella storia dello stato americano. “Siamo alla mercé del vento”, ha riconosciuto il capitano Thanh Nguyen, portavoce di CalFire – l’agenzia antincendio americana – nella contea di Lake. L’incendio – ribattezzato Mendocino Complex – è sotto controllo ...

Palermo - incendio in deposito legno : a caUsarlo forse un fulmine - : Il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine che, mentre nella zona c'era un violento temporale, si è abbattuto su un albero. Poi le fiamme si sarebbero propagate alle pedane in legno e ai camion ...

Palermo - incendio in deposito legno : a caUsarlo forse un fulmine : Palermo, incendio in deposito legno: a causarlo forse un fulmine Il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine che, mentre nella zona c’era un violento temporale, si è abbattuto su un albero. Poi le fiamme si sarebbero propagate alle pedane in legno e ai camion parcheggiati. Alta colonna di fumo nero. Pompieri al ...

Incendi - fumo nella A29 : chiUsa e poi riaperta l’autostrada : Un Incendio nel pomeriggio, lungo il ciglio dell’A29, tra gli svincoli di Salemi e Gallitello, ha percorso vari ettari di terreno bruciando alberi e sterpaglie. Per spegnere il rogo, lavorando per oltre due ore, sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco provenienti da Castelvetrano, Alcamo e Mazara del Vallo. Il fumo ha invaso le carreggiate riducendo di molto la visibilità, circostanza che ha indotto a chiudere momentaneamente ...

Maxi incendio in un capannone - statale chiUsa : "Chiudete le finestre" | Foto e video : Allarme a Pietrasanta (Lucca). Una colonna di fumo nero si è levata nel cielo. Chiuso un tratto della statale Aurelia

Incendi a Paceco - MaraUsa - Castelvetrano - Marsala. La situazione in Sicilia : Nella settimana più calda dell'anno il bollettino degli Incendi è preoccupante. Solo in provincia di Trapani ci sono stati ieri diversi interventi dei vigili del fuoco. I casi più importanti a Paceco, ...