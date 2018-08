Usa | arrestato il miliardario co-fondatore di Broadcom | spaccio di droga Nella stanza

Arrestato l'ex ciclista Ullrich : è accUsato di abusi su una prostituta - : Il vincitore del Tour de France 1997, secondo Bild, avrebbe tentato di strangolare la donna in un hotel di Francoforte e sarebbe accusato di tentato omicidio e lesioni. Al momento dell'arresto, ...

Il ciclista Jan Ullrich è stato arrestato con l'accUsa di aver abUsato di una prostituta : L'ex star del ciclismo Jan Ullrich è stato arrestato a Francoforte, lo scrive la Bild on line. Stando al tabloid, Ullrich è accusato di lesione gravi e pericolose. Era rientrato in Germania da Maiorca, per sottoporsi a una terapia, e combattere la dipendenza da droghe e alcol.L'ex campione tedesco al momento dell'arresto si trovava in un hotel di lusso con una prostituta, e sarebbe accusato di averne abusato. Secondo le ...

Ciclismo - Jan Ullrich arrestato a Francoforte per aver abUsato di una prostituta : Altra notizia shock riguardante Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Secondo quanto riportata dalla Bild online Ullrich è stato arrestato a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. Ullrich era rientrato in patria da Maiorca, dove era già stato arrestato venerdì scorso per aver aggredito l’attore Til Schweiger, con l’intenzione di intraprendere un percorso ...

Gragnano. Madre costretta a vivere chiUsa in stanza : arrestato figlio violento : Gragnano. Con le sue minacce di morte e vessazioni continue, aveva costretto la Madre a vivere praticamente reclusa nella sua stanza. All'ennesima denuncia, finisce in carcere il figlio violento. ...

Indonesia : rinchiUsa e abUsata per 15 anni - arrestato 83enne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

NAPOLI - MOLESTIE SU BIMBE AUTISTICHE : ARRESTATO FISIOTERAPISTA/ Ultime notizie - 54enne accUsato di pedofilia : NAPOLI, abusi e foto hot su BIMBE AUTISTICHE: ARRESTATO FISIOTERAPISTA. Ultime notizie Posillipo, la denuncia è partita da una mamma: l'uomo è ai domiciliari(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:49:00 GMT)

Pedofilia a Napoli : abUsa dei pazienti minori - arrestato un fisioterapista : Un fisioterapista di 54 anni è stato arrestato dalla polizia nel Napoletano per Pedofilia. L'indagine della VI Sezione della Squadra Mobile partenopea è nata della denuncia sporta dalla madre di una ragazzina di meno di 14 anni nei confronti dell'uomo, che lavora in un centro di riabilitazione nel quartiere di Napoli di Posillipo, per presunti abusi sessuali commessi nei confronti della sua giovane paziente. ...