USA - a luglio inflazione in lieve crescita ed in linea con le attese : Cresce lievemente l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di luglio. Secondo il Bureau of Labour Statistics, BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello 0,2% dopo ...

Auto USAte - il business cresce anche d’estate. A luglio vendite a +8 - 6% : L’effervescenza del mercato dell’usato si conferma anche in estate. In particolare, il mese scorso, i passaggi di proprietà di Auto sono aumentati dell’8,6% (al netto delle minivolture, ovvero i trasferimenti temporanei ai concessionari in attesa che vendano ai clienti), per un totale di 270.635. anche per quel che riguarda le due ruote l’andamento degli affari è positivo, con le immatricolazioni che aumentano ...

USA : disoccupazione scende al 3 - 9 per cento - a luglio + 157mila posti di lavoro : Per 94 mesi consecutivi l'economia statunitense continua a registrare un aumento di posti di lavoro, un segno del momento economico particolarmente positivo degli Stati Uniti. Il tasso di ...

USA - a luglio ISM non manifatturiero scende sotto le attese : Teleborsa, - In calo il settore terziario americano . L'indice ISM dei serviz i elaborato dall' Institute for Supply Management si è attestato a 55,7 punti dai 59,1 rivisti del mese precedente. Deluse ...

USA - si deteriora l'attività dei servizi nel mese di luglio : Teleborsa, - Si deteriora l'attività dei servizi negli Stati Uniti nel mese di luglio, risultando peggiore delle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi definitivo elaborato da Markit, che ...

USA - indice PMI manifatturiero luglio rivisto al ribasso - report Markit : Teleborsa, - Rivista al ribasso la stima iniziale sull'indice dell'attività manifatturiera degli Stati Uniti, elaborato da Markit. A luglio, il settore secondario è sceso a 55,3 punti rispetto ai 55,5 ...

USA - 219 mila posti di lavoro in più a luglio - sondaggio ADP : Teleborsa, - E' cresciuta più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, confermando la buona salute del mercato del lavoro. Gli occupati hanno registrato un incremento di 219 mila unità, superiori ...

Luglio letale per il Giappone : oltre 300 morti in un solo mese a caUSA degli eventi meteorologici : oltre 300 persone hanno perso la vita nel mese di Luglio a causa di disastri legati alle condizioni meteo in uno dei mesi più letali degli ultimi anni del Giappone. Prima sono arrivate precipitazioni record, che hanno portato gravi alluvioni e frane nel Giappone occidentale, costate la vita ad almeno 220 persone, con 9 ancora dispersi e ormai considerati morti. A questa tragedia sono seguite temperature record che hanno raggiunto i 40°C, ...

USA : oltre le attese a luglio la fiducia sull'economia dei consumatori : Americani più ottimisti a luglio sull'economia secondo quanto rivela l'indice sulla fiducia redatto dal Conference Board che sale dal 127,1 punti di giugno ai 127,4, superando le stime degli analisti che attendevano 126 punti.