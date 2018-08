Uomo scomparso ritrovato senza vita

Giallo a Porto Rotondo - trovato in mare il cadavere di un Uomo : “Forse è di uno scomparso” : Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato oggi, domenica 10 giugno, nelle acque del Golfo di Cugnana, tra Porto Rotondo e Porto Cervo non distante dall'Isola di Soffi. Le forze dell'ordine sono quasi certe si tratti di Fabrizio Rocca, il 22enne di Bolzano scomparso in Costa Smeralda lo scorso 14 maggio.Continua a leggere