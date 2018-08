Unipol-UnipolSai | Equita sim conferma giudizi dopo conti Titoli brillano

A Piazza Affari - forte ascesa per UnipolSai : Vigoroso rialzo per la compagnia assicurativa , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,53%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Lettura rialzista per UnipolSai : Chiusura del 31 luglio Balza in avanti la compagnia assicurativa , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,22%. Operatività odierna: Lo status ...

Cimbri e l'ex direttore generale di Consob rischiano il processo per le nozze UnipolSai : L'ipotesi della procura: dati infedeli sulla fusione e il concambio delle azioni. Omissioni dell'Autorità

Fusione UnipolSai - in otto rischiano il processo : otto persone rischiano di finire a processo nell'inchiesta sulla Fusione UnipolSai. Tra queste figurano Carlo Cimbri, amministratore delegato di UnipolSai, e Pierluigi Stefanini, presidente del Gruppo ...

Fusione UnipolSai - rischio processo per otto persone : 28 luglio 2018 , modifica il 28 luglio 2018 - 11:45, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Baseball - Serie A1 2018 : Unipolsai Bologna e Rimini dritte in semifinale : Sei partite da giocare (sette per T&A e Padova che recupereranno martedì, 10 luglio, al Plebiscito la loro “gara-uno” saltata dal turno della settima di andata), e dopo la sosta si riprenderà con l’Unipolsai già qualificata per i playoff. Anzi, i bolognesi, che una volta stravincono (il San Marino l’onta della manifesta non l’aveva ancora conosciuta) e l’altra si impongono anche battendo meno (5 valide ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai Bologna è la prima semifinalista : Unipolsai ai playoff, con sette partite d’anticipo, e per la diciottesima volta negli ultimi 18 anni. Il dubbio è durato in pratica un inning. Jimenez non tira nulla. Gli servono 41 lanci per chiudere una prima ripresa da 35 minuti, dopo che si è complicato la vita da solo con un errore di assistenza su un out già fatto. L’Unipolsai gira tutto il line-up prima della terza eliminazione nella metà bassa del 1°. E’ 5 a 0, con ...

Unipolsai - Elliott Capital incrementa le vendite : La Consob informa che il gruppo Elliott Capital Advisors ha aumentato lo " short selling " su Unipolsai Assicurazioni , dallo 0,52% allo 0,6%, in data 29 giugno 2018. A Piazza Affari, intanto, il ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’UnipolSai Bologna non lascia scampo al Città di Nettuno : Ancora Unipolsai. Doppietta sul Città di Nettuno, di nuovo con sei punti di differenza. La Frigani-band concede il bis, con 7 punti segnati contro 1. Sei dei sette raccolti fra quarto e quinto inning. Per la capolista, quattro valide al 4° (solo homer di Marval per l’1 – 0, triplo da 2 punti di Vaglio), c’è uno Scotti che non argina il dopo-Frias. Poi, fra Flores e Lampe, il conto sul tabellone fa 7 a 0, con due valide ...

Baseball - Serie A1 2018 : Unipolsai Bologna bene a Padova grazie ad un super Rivero : Riprende nel migliore dei modi il campionato della capolista Unipolsai, che si è affermata in modo autorevole per 10 a 4 sul campo del Padova. Una supremazia espressa sia nel duello venezuelano sul monte di lancio, dominato da Raul Rivero (6 riprese, 4 valide, 9 strikeout, quinto successo stagionale), sia con il “bastone”, grazie ai colpi decisivi al sesto inning di Osman Marval (doppio, fuoricampo e 3 RBI) e Filippo Agretti (doppio ...

UnipolSai - Cimbri : Valuteremo alleanza con Poste su RC auto : Teleborsa, - UnipolSai valuterà la proposta di partnership di Poste Italiane nel settore delle assicurazioni per auto. Lo ha fatto sapere l'Amministratore Delegato del Gruppo Unipol e Presidente di ...

UnipolSai - Cimbri : "Valuteremo alleanza con Poste su RC auto" : UnipolSai valuterà la proposta di partnership di Poste Italiane nel settore delle assicurazioni per auto. Lo ha fatto sapere l'Amministratore Delegato del Gruppo Unipol e Presidente di UnipolSai, ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : l’UnipolSai inizia con una vittoria 4-1 sul Brno : Tutto è bene quel che “comincia” bene. vittoria per 4 a 1 sul Draci Brno per l’Unipolsai nell’incontro che apriva la Coppa dei Campioni a Rotterdam. Per più di metà partita però i bolognesi hanno faticato assai, contro i lanci di Roemer, ex triplo A e miglior lanciatore del campionato ceco. Meno valide degli avversari, come sarà peraltro anche alla fine, e addirittura sotto nel parziale al 5°, nonostante la buonissima ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : l’UnipolSai inizia con un 4-1 sul Brno : Tutto è bene quel che “comincia” bene. Vittoria per 4 a 1 sul Draci Brno per l’Unipolsai nell’incontro che apriva la Coppa dei Campioni a Rotterdam. Per più di metà partita però i bolognesi hanno faticato assai, contro i lanci di Roemer, ex triplo A e miglior lanciatore del campionato ceco. Meno valide degli avversari, come sarà peraltro anche alla fine, e addirittura sotto nel parziale al 5°, nonostante la buonissima ...