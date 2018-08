Unicredit paga il dazio turco Ecco le banche e i Paesi più esposti

Tweet Trump su Turchia affossa mercati. Ftse Mib -2% - Unicredit paga controllo Yapi Kredi con -4% : Piazza Affari peggiora dopo l'accelerazione ribassista che colpisce la lira turca, che è stata scatenata dal Tweet con cui il presidente americano Donald Trump ha reso nota l'intenzione di raddoppiare ...

Condotte diffida Unicredit : pagate gli stipendi : M ILANO - Non si sblocca la vicenda dei bonifici per gli stipendi disposti da Condotte e non eseguiti da Unicredit, he tra l'altro hanno causato lo sciopero a oltranza dei dipendenti in corso dal 2 ...

Condotte - Unicredit blocca il pagamento degli stipendi : MILANO - Fuga dei dipendenti, senza stipendio da cinque mesi, e contratti a rischio revoca per Condotte d'acque, ex colosso delle costruzioni in fase pre-fallimentare che attende dal 17 luglio scorso, ...

Prestito con Delega di Pagamento : offerte online per pensionati INPS - BNL - Findomestic e Unicredit : Nell’articolo di oggi parleremo di prestiti con Delega di Pagamento. Questo particolare tipo di Prestito consiste in un Prestito che permette a chi è titolare di una cessione del quinto dello stipendio, o in questo caso della pensione, di aumentare l’importo del Prestito. Il rimborso viene quindi trattenuto dallo stipendio, o dalla pensione, e non dovrà superare il 40% di questo. Vediamo meglio di quali tipi di Prestito stiamo parlando, di che ...