Una turista francese dice di essere stata drogata e violentata a Capri

"Stuprata dopo un cocktail di alcool e droga a Capri". La denuncia di Una turista francese : Una manager francese di 33 anni ha denunciato di essere stata drogata e poi violentata nello scorso mese di luglio da un americano in un hotel di Capri (Napoli).L'uomo - secondo la ricostruzione di organi di stampa - avrebbe abusato della turista dopo averle offerto ospitalità nella sua stanza d'albergo dove si era trasferita, in seguito a problemi di abitabilità che la donna, ed una sua amica, conoscente dell'americano, avevano ...

Riempie Una bottiglietta di sabbia della Sardegna : mille euro di multa a un turista : Un uomo di 40 anni è stato sorpreso con una bottiglietta piena di sabbia e ha ricevuto una multa da mille euro.Continua a leggere

Frana a Courmayeur : morto turista travolto - dispersa Una donna Video Elicotteri per salvare 200 vacanzieri : 'Vengono portate in elicottero in località Planpincieux e da qui, con la navetta, al forum sport center di Dolonne', dove da ieri già si trovano altre 25 persone, spiega il sindaco, Stefano ...

Terremoto Indonesia : “Lombok isola di morti”/ Turista italiano : “C'è Una connazionale gravemente ferita” : Terremoto Indonesia: “Lombok isola di morti”. Un Turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:34:00 GMT)

Aosta - colpita da fulmine : grave Una turista genovese : Un turista genovese di 69 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta dopo essere stato colpito da un fulmine. L’incidente si è verificato in località Les Hors, nel comune di La Salle. L’anziano è stato colpito direttamente e trapassato dalla scarica elettrica. Una donna di 65 anni, che era con lui, è stata invece sbalzata ed e’ rimasta ferita in modo non grave. Sul posto e’ ...

Maltempo nel Salento - dimesso il giovane turista colpito da un fulmine a Punta Prosciutto : per fortUna sta bene : Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, il turista 24enne che ieri, durante il nubifragio che s è abbattuto a Punta Prosciutto, in località Porto Cesareo, in provincia di Lecce, avrebbe appoggiato il piede in una pozzanghera vicino alla quale c’è un palo della luce, prendendo una scossa elettrica. Il giovane è stato quindi portato a Manduria in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso ...

Quartieri - strappa catenina d'oro a Una turista : quindicenne fermato : Gli agenti di polizia della sezione Falchi della Questura di Napoli hanno sottoposto a fermo un 15enne napoletano, perché gravemente indiziato del reato di furto con strappo. I poliziotti, nel corso ...

Massa. Auto a folle velocità travolge Una bici - muore Una turista. Il figlio : “Mi manchi già” : Lo schianto dopo una serie di sorpassi azzardati sul viale delle Pinete, a Marina di Massa. Corina Stephan aveva 53 anni, inutili i tentativi di rianimarla al Noa. Ora il conducente della Fiat Panda rischia l'incriminazione per omicidio stradale.Continua a leggere

Violenza sessuale di gruppo su Una turista - fermati tre ragazzi di 17 anni : Sono stati fermati tre 17enni ritenuti a vario titolo responsabili del reato di Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una giovane turista danese, ospite in un camping nel bresciano. L'episodio risale al 12 luglio...

Garda - violenza su Una turista diciassettenne : arrestati tre minorenni : BRESCIA - Tre ragazzi di diciassette anni, residenti del Bresciano, sono stati arrestati dai carabinieri di Salò con l'accusa di violenza sessuale di gruppo: secondo l'ordinanza di misura cautelare ...

Brescia - violenza sessuale di gruppo su Una turista danese : arrestati 3 minorenni : Accerchiarono una turista danese minorenne, la palpeggiarono e poi tentarono di spogliarla. Per questo tre 17enni residenti nel Bresciano sono stati arrestati dai carabinieri di Salò con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 12 luglio scorso e si sarebbero consumati fuori da un locale di Manerba del Garda, in Lombardia. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla procura di Brescia, la ragazza 17enne ...

Uk - turista in posa per Una foto travolta da Una guardia della regina - : accaduto davanti al Castello di Windsor la scorsa domenica, dopo che la donna aveva interrotto la linea di marcia del militare. La scena è stata ripresa in un video

Napoli choc : «Io - stuprata due volte anche dal soccorritore». Il dramma di Una turista : Una giornata choc per una giovane turista inglese di passaggio a Napoli. La ragazza ha raccontato di essere stata violentata nella stessa sera prima da due giovani, poi da un terzo che diceva di...

NAPOLI - TURISTA INGLESE STUPRATA 2 VOLTE : ANCHE DA SOCCORRITORE/ Ultime notizie : adescata a Una festa Erasmus : NAPOLI, 18enne TURISTA INGLESE: “Io violentata 2 VOLTE, ANCHE dal SOCCORRITORE”. Ultime notizie, orrore in Campania, dove una giovane straniere è stata STUPRATA a ripetizione(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:57:00 GMT)