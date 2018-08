Un milione di uighuri in Cina in campi di internamento

huffingtonpost

(Di venerdì 10 agosto 2018) Laha confinato "undi" in "centri di detenzione anti-terrorismo": lo ha rivelato Gay McDougall, del Comitato Onu per l'eliminazione delle discriminazioni razziali nel corso di un incontro in.La responsabile ha affermato che le Nazioni Unite hanno "resoconti credibili" e si è detta "preoccupata dalle notizie secondo le quali Pechino ha trasformato la regione autonoma (lo Xinjiang) in un campo didi massa". Lo riferisce la Bbc.