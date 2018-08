Un like di Renzi che fa sognare Molla il Pd e fa un nuovo partito?

Renzi e la bufala sul fratello : “Ex portaborse? Fa il medico”/ “Fake news stupida e assurda da 40mila like” : Renzi e la bufala sul fratello: “Ex portaborse? Fa il medico”. E poi spiega: “Fake news su pagina che tifa Lega e Salvini”. Le ultime notizie sull'ex premier e segretario del Pd(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:09:00 GMT)

Aquarius - Renzi a Salvini : un milione di like non vale una vita : Stamattina lo sbarco dei migranti a valencia. Il vicepremier: non gli rispondo, l'hanno già fatto gli italiani

Matteo Renzi - la sciacallata su Salvini e l'emergenza immigrazione : 'Un milione di like non vale una vita umana' : Matteo Renzi è ricomparso in tv, ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata su Raitre, nonostante la promessa - l'ennesima non mantenuta - di sparire per un paio d'anni dalla vita politica. A tenere banco è l'emergenza immigrazione, con Renzi concentrato a sfruttare il tema per attaccare un solo obiettivo, Matteo Salvini . Secondo l'ex segretario del Pd, il respingimento delle ...