Un giorno da regina Elisabetta II

vanityfair

: @DeriuRegina Buongiorno cara Regina, che sia un bel giorno per tutti....ciao, sereno venerdì ???????? - lloucin : @DeriuRegina Buongiorno cara Regina, che sia un bel giorno per tutti....ciao, sereno venerdì ???????? - divianadyeus : RT @divianadyeus: Maria Amalia contrasse il morbo del vaiolo. Carlo fu allontanato dalla moglie, e trasferito a Portici; mentre la Regina… - MyNameIsNLZ : RT @Lord_Spleen: Ma vi immaginate che un giorno ci svegliamo ed è morta la regina? -

(Di venerdì 10 agosto 2018) L’estate dellaII è ufficialmente iniziata lo scorso 20 luglio, quando la sovrana – come ogni anno – ha lasciato Buckingham Palace per rifugiarsi in una delle sue residenze preferite: il castello scozzese di Balmoral. Ma non pensate che la sovrana, 92 anni, metta del tutto in stand-by il «lavoro». Anche da lì, legge i documenti che le vengono consegnati ogninella famosa «scatola rossa» e parteciperà a un paio di eventi pubblici prima della fine di agosto. Del resto, Sua Maestà da oltre 50 anni ha un’intensa routine quotidiana che non permette deroghe, né eccezioni. Si inizia alle 7.30, subito appena sveglia. Un tè, Earl Grey, un filo di latte e un paio di biscotti (qualcuno anche per i suoi amati corgi). La radio è sintonizzata sul canale 4 della BBC (Today è il programma), mentre la domestica le prepara un bagno caldo (non troppo). Poi ...